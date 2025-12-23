ETV Bharat / state

"मीटिंग मैं ले रहा हूं, आप नहीं, मैं बोलूंगा", केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिला बीजेपी अध्यक्ष को लगाई फटकार

पलवल : केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल लघु सचिवालय में दिशा की मीटिंग के दौरान DMC मनीषा शर्मा के साथ-साथ पलवल बीजेपी जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला को भी सबके सामने डांट दिया.

कृष्णपाल गुर्जर ने विपिन बैंसला को डांटा : दरअसल पलवल नगर परिषद में हुए घोटालों को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर अधिकारियों ने जमकर लताड़ लगाई और घोटालों की विजिलेंस जांच के लिए आदेश दिए. इस दौरान स्थानीय भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला ने कुछ बोलने की कोशिश की तो कृष्णपाल गुर्जर खासे नाराज़ हो गए. गुर्जर ने नगर परिषद की डीएमसी को कहा कि शार्ट टर्म टेंडर में कर्मचारी कितने है, इसकी जानकारी मुहैया करवाइए. अफसर अपनी बात रख ही रहा था कि पलवल बीजेपी जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला अधिकारी को बोलने लगे कि कोई नहीं, आप जानकारी निकलवा लीजिए. उनके बोलते ही कृष्णपाल गुर्जर खफा हो गए और उन्हें कहने लगे कि "रुको-रुको आप. मुझे बोलने दो. मीटिंग मैं ले रहा हूं, आप नहीं ले रहे हैं". इसके बाद विपिन बैंसला ने बोलते हुए कहा कि "हां सर आप ही मीटिंग ले रहे हो". इस दौरान अन्य अधिकारी भी बगल झांकते नजर आए. इसके बाद पूरी बैठक में विपिन बैंसला बिना कुछ बोले शांत बैठे रहे.

केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल बीजेपी जिला अध्यक्ष को डांटा (Etv Bharat)

अफसरों को लगाई लताड़ : पूरी घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें केंद्रीय मंत्री को अधिकारियों के साथ-साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला को फटकार लगाते हुए देखा जा सकता है. आपको बता दें कि शार्ट टर्म टेंडर तीन महीने की अवधि के लिए होता है जिसे लेकर पूरी नोंकझोंक हुई. कृष्णपाल गुर्जर ने शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब मांगा और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भड़क गए और खूब लताड़ लगाई. मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "जनता के पैसों को लूटने नहीं दिया जाएगा. ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए शार्ट टर्म टेंडर किए जा रहे हैं. नगर परिषद की विजिलेंस जांच करवाई जाएगी. हरियाणा में पलवल ऐसा जिला है, जहां साफ-सफाई का टेंडर उसकी असली राशि से ऊपर चला जाता है, ताकि पूरे साल शॉर्ट टर्म के टेंडर चलते रहें."