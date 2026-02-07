UGC पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का युवाओं से अपील,डरने की जरूरत नहीं,UP के लिए पर्याप्त बजट
UGC कानून को लेकर दावा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा किया कि मोदी काल में सामान्य जाति के युवाओं को डरने की जरूरत नहीं.
Published : February 7, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 2:12 PM IST
मेरठ: मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बजट और UGC के नए बिल को लेकर भी बयान दिया है. उनका दावा है कि केंद्र सरकार सामान्य जाति के बच्चों के खिलाफ काम करने की बात कौन कहे, वो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती. मंत्री बोले कि "हमने ही गोरखपुर के साथ-साथ रायबरेली में भी AIIMS दिया है."
केंद्रीय मंत्री ने यूपी के बारे में आंकड़े पेश किए
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए 2014 से 2026 तक बजट लगातार बढ़ाया गया है. 2026 में 2.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा धन बजट में यूपी के लिए रखा गया है. यूपी के लिए ग्रांट 2025 तक 87 हजार करोड़ के लगभग थी, उसे बढ़ाया गया है. पूरे यूपी में पिछले 11 साल में जो विकास देख रहे हैं, वह यूपी के विकास के लिए है और ये बजट उसका दर्पण है.
नेता ने कहाकि 30 जून 2025 तक 12 हजार 123 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण यूपी में हुआ है. 20 हजार 718 करोड़ मेट्रो परियोजनाओं पर खर्च हुआ है. 11 नए हवाई अड्डे मोदी-योगी की सरकार में बने. इनमें आगरा, बरेली, कुशीनगर, श्रावस्ती सहित गाजियाबाद का हिंडन हवाई अड्डा भी शामिल है.
इस अवसर पर मंत्री ने दोहराया कि गोरखपुर और रायबरेली में दो नए एम्स केंद्र सरकार ने स्थापित किये गए हैं. 27 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं.
यूपी में जलजीवन मिशन के तहत घरों में बड़े पैमाने पर कनेक्शन दिए गए हैं, देश और प्रदेश की जनता का भरोसा मोदी पर बढ़ रहा है. इसी कारण तमाम लोग इस सरकार पर भरोसा करते हैं. देशहित में जो भी करना पड़ता है, मोदी सरकार करती है.
उन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बिल 2026 को लेकर कहाकि इस बिल पर स्टे हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहाकि सरकार देश में सामान्य जाति के बच्चों के खिलाफ काम करने की बात तो छोड़ो, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामान्य जाति के बच्चों को लेकर कहाकि मोदी और योगी की सरकार के होते हुए उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने फिर दोहराया कि मोदी सरकार में किसी भी वर्ग के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं होगा, जिससे किसी भी जाति के बच्चों को कोई खामियाजा भुगतना पड़े या डर का माहौल हो. मोदी सरकार में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है.
बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया था. इस बजट के बाद जहां तमाम विपक्षी पार्टियों अलग-अलग विषयों को लेकर सरकार को घेर रही हैं.
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम मंत्रियों द्वारा अलग-अलग शहरों में जाकर बजट के फायदे और पूर्व के वर्षों से अब तक आए बदलाव को लेकर मीडिया के सामने बजट की खूबियां गिनाई जा रही हैं.
इसी सिलसिले में शनिवार को मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मेरठ के सर्किट हाउस में मीडिया से बात की. उन्होंने बजट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार जो बजट लाई है, ये बजट ऐतिहासिक बजट है.
केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता कृष्णपाल गुर्जर के साथ इस मौके पर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर भी मौजूद थे. वहीं पार्टी के नेताओं के अलावा पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आम लोगों तक बजट की प्रमुख चीजें लोगों तक पहुंचे, इसीलिए बजट के बारे में कुछ बातें रखने आया हूँ.
उन्होंने ये बजट मोदी सरकार के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को लेकर पेश किया गया है. उन्होंने इसे ग्रोथ बजट (growth budget) बताया. विनिर्माण को गति देने वाला बजट बताया. गुर्जर ने कहाकि अगले 25 साल का विजन, 5 साल का प्लान और एक साल का ये बजट है. ये लम्बे समय तक ग्रोथ को सस्टेन (Sustain) करने वाला बजट है. बजट में दुविधा की जगह कार्रवाई और नारेबाजी के बजाए सुधार पर जोर है.
मंत्री ने कहाकि बजट में तीन कर्तव्यों पर फोकस किया गया है, आर्थिक विकास को गति, लोगों की क्षमताओं को गति और समावेशी विकास पर फोकस किया गया है. इस बजट में रेल और कार्गो के आधुनिक ढांचा बनाने का प्रयास हुआ है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 14 एलिंमेंट यानी खनिज हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा. इसको लेकर बजट में इंतजाम किया गया है. टेक्नोलोजी को लेकर नई शुरुआत बजट में की गई है.
मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नई 5 टाउनशिप बनेगी. कई तरह की ट्रेनिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक तौर पर मजबूती करने के लिए महिलाओं को आसान ऋण का प्रबंध किया गया है. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का इंतजाम, तो वहीं अन्नदाताओं के लिए भी अनेक प्रावधान किए हैं.
केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता कृष्णपाल गुर्जर ने कहाकि नारियल, चंदन, बादाम अखरोट आदि को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान है. इसके लिए भारत विस्तार की योजना लाई जा रही है. पशुपालन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है. बजट में आत्मनिर्भर भारत कोष की स्थापना की गई है. अप्रैल में आयकर कानून आने वाला है. कैंसर की 17 दवाओं में छूट दी गई है.
उन्होंने 2014 के बजट से तुलना करते हुए कई आंकड़ें पेश करते हुए कहाकि डिफेन्स का बजट पहले सालाना 2 लाख करोड़ था, ये अब 6 गुना बढ़ा है. North-east राज्यों के लिए बजट बढा है. क्षेत्रीय संतुलन की झलक इस बजट में दिखाई दे रही है. पिछले साल शिक्षा में 65 हजार 867 करोड़ रुपए बजट रखा गया था.
इस बार अब एक लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है. देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से इस बजट में प्रावधान है. भारतीय अर्थव्यवस्था को शिथिल हालातों से संभाला है. युवाओं को आजीविका, उद्योगों को वैश्विक स्वतंत्रता की शक्ति ये बजट देता है.
