केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का बड़ा बयान, बोले- "फरीदाबाद में तेजी से होगा विकास, हाईवे और मेट्रो कनेक्टिविटी को मिलेगी मंजूरी"
केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने फरीदाबाद में हाईवे और मेट्रो कनेक्टिविटी तेज होने की बात कही.
Published : November 27, 2025 at 4:54 PM IST
फरीदाबाद: जिले के बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में नवनियुक्त मार्केट कमेटी अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन के जॉइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा भी शामिल हुए. इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि, "फरीदाबाद जल्द ही देश के तमाम नेशनल हाईवे से जुड़ने जा रहा है. क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है, ताकि फरीदाबाद राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कनेक्टिविटी वाला शहर बन सके. हाईवे नेटवर्क मजबूत होने से औद्योगिक, व्यापारिक और आवागमन सुविधाओं में बड़ा सुधार होगा."
"फरीदाबाद–पलवल मेट्रो प्रोजेक्ट को मिलेगी गति": केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, "फरीदाबाद और पलवल के बीच मेट्रो चलाने का काम भी जल्द शुरू होने जा रहा है. इस परियोजना से लाखों यात्रियों को प्रतिदिन राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी. दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक फरीदाबाद को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम किया जा रहा है. यह कनेक्टिविटी NCR की परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी."
विधायक मूलचंद शर्मा की विकास योजनाओं की सराहना: केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बल्लभगढ़ के तीन बार लगातार विधायक रहे मूलचंद शर्मा की सराहना की. उन्होंने कहा कि, "मूलचंद शर्मा हमेशा से फरीदाबाद की विकास योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं. उन्होंने शहर में सड़कों, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया है."
आतंकवाद पर कड़ा रुख: अल-फलहा यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित आतंकवाद मामले पर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी भी रूप में आतंकवाद और आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन को छोड़ा नहीं जाएगा. देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी."
