केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिल्ली चिड़ियाघर का किया दौरा, नई पहलों व पशु कल्याण उपायों की समीक्षा की
केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कई महत्वपूर्ण एनक्लोजर्स, पशु कल्याण उपायों, संरक्षण कार्यक्रमों व आगामी योजनाओं की समीक्षा की.
Published : November 27, 2025 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल जूलॉजिकल पार्क (DELHI ZOO) में गुरुवार को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एनक्लोजर्स, पशु कल्याण उपायों, संरक्षण कार्यक्रमों व आगामी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. दिल्ली जू के निदेशक डॉ. संजीत कुमार के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण रहा. इससे न सिर्फ हमारे कार्यों को बल मिला है बल्कि भविष्य की योजनाओं को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने में भी प्रेरणा मिली है.
सफेद बाघिन ‘सीता’ के शावकों का नामकर ‘दुर्गा’ और ‘देवी’ किया
केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दौरे के समय सबसे पहले सफ़ेद बाघ के बाड़े का निरीक्षण किया. यहां मार्च 2024 में जन्मी दो मादा सफेद बाघ शावकों का नामकरण किया. ये शावक मादा सफेद बाघिन सीता व नर सफेद बाघ विजय की संतान हैं. डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि मंत्री ने शावकों के नाम ‘दुर्गा’ और ‘देवी’ रखे. इसके बाद दुर्गा को पहली बार दर्शकों के लिए प्रदर्शनी क्षेत्र में छोड़ा गया.
एशियाई शेर शावकों ‘कार्तिक’ और ‘कर्णी’ की स्थिति की समीक्षा
केंद्रीय राज्य मंत्री ने अप्रैल 2025 में जन्मे एशियाई शेरों के नर एवं मादा शावक का निरीक्षण किया. ये शावक मादा शेरनी महागौरी और नर शेर महेश्वर की संतान हैं. निरीक्षण के बाद उनका औपचारिक नामकरण ‘कार्तिक’ और ‘कर्णी’ किया गया. डॉ. संजीत कुमार के अनुसार, एशियाई शेर संरक्षण कार्यक्रम के लिए यह नया विस्तार अत्यंत सकारात्मक संकेत है.
राजलक्ष्मी व हीरा गज की देखभाल का परीक्षण
केंद्रीय राज्यमंत्री ने एशियन हाथियों राजलक्ष्मी और हीरा गज के एनक्लोजर का भी दौरा किया. इस दौरान उनके कल्याण संबंधी इंतजामों का जायजा लिया. उन्होंने भोजन, चिकित्सा व समग्र देखभाल प्रणाली की भी विस्तृत जानकारी ली.
जू हॉस्पिटल का निरीक्षण व सुझाव
दौरे के दौरान मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जू हॉस्पिटल भी देखा, जहां जुलाई 2025 में जन्मा एक बाघ शावक उपचाराधीन है. उन्होंने उसकी सेहत, देखभाल एवं सुरक्षा प्रबंधों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की. डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि मंत्री ने विशेष रूप से सर्दियों में पशुओं के रखरखाव को और मजबूत करने के निर्देश दिए. उनके सुझावों से हमारी टीम को काफी उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है.
भविष्य की योजनाओं पर चर्चा
दौरे के अंत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने निदेशक व संयुक्त निदेशक से भविष्य की गतिविधियों पर चर्चा की, जिनमें पशु कल्याण, संरक्षण प्रयास तथा दर्शकों की सुविधाओं को और बेहतर बनाना है. दिल्ली जू के डॉ. संजीत कुमार ने बताया कि फिलहाल जू में 6 सफेद बाघ (2 नर, 4 मादा) सीता, विजय जूनियर, व्योम, अवनि, दुर्गा और देवी हैं. 6 शेर (3 नर, 3 मादा) सुंदरम, शैलजा, महेश्वर, महागौरी और अन्य. 8 रॉयल बंगाल टाइगर (3 नर, 4 मादा, 1 शावक) करण, सिद्धि, अदिति, धैर्य, धात्री, हरि, सनातन और एक शावक मौजूद हैं.
ये भी पढ़ें: