केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले- 'G RAM G' योजना से यूपी की परिस्थिति में आने वाला है क्रांतिकारी बदलाव
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा की ओर से वर्कशॉप का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 6:27 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:35 PM IST
लखनऊ : जिले में मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया. पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है उसमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है.
उन्होंने कहा कि 'जी राम जी' एकदम अलग है. आखिरकार हम एक बेहतर कानून लेकर आए हैं, जिसमें भारत की ग्रामीण आबादी को जबरदस्त फायदा मिलेगा. साल के 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी. सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मनरेगा में 11 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद ग्रामीण विकास नहीं हो पाया. जहां रोजगार की कम जरूरत नहीं थी, वहां मनरेगा का रुपया जाता था. इस बार विकसित भारत के लिए जी राम जी का नया बिल लाया गया.
उन्होंने कहा कि 100 दिन की जगह अब 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी. एक भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां रुपयों का दुरुपयोग किया जाएगा. हर स्कीम को नीचे से ऊपर तक मॉनिटरिंग की जाएगी. एक भी रुपये की धांधली नहीं होगी. उन्होंने कहा कि पुराने कानून जिसको मनरेगा बोला जाता था, उसमें 11 लाख करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ.
आज लखनऊ में विकसित भारत–जी राम जी जनजागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित एन.डी.ए. की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता की।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) January 13, 2026
कार्यशाला में अभियान के उद्देश्यों, संगठनात्मक मजबूती तथा जनसहभागिता को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस दौरान माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य… pic.twitter.com/zj0WWyCgOu
उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण जलापूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. जिसके जरिए भारत विकसित भारत में तब्दील होगा. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले 11 साल में हम इस योजना को समाप्त करना चाहते थे, इसमें विलंब हुआ, मगर हमने इसको बदल दिया है.
#WATCH | लखनऊ: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विकसित भारत- रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण पर कहा, " उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश होने के नाते जो बिल(vb-g-ram-g) पारित हुआ है उसका लाभ गांव-गांव तक पहुंचे, बिल के प्रावधानों के बारे में लोगों को पता… pic.twitter.com/VKH1PIxXOg— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 13, 2026
इस पत्रकार वार्ता में यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित और शहर मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे मौजूद रहे.
