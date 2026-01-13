ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले- 'G RAM G' योजना से यूपी की परिस्थिति में आने वाला है क्रांतिकारी बदलाव

Etv Bharat ( Etv Bharat )

लखनऊ : जिले में मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से विकसित भारत-जी राम जी योजना को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया. पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है उसमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों से बातचीत की. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि 'जी राम जी' एकदम अलग है. आखिरकार हम एक बेहतर कानून लेकर आए हैं, जिसमें भारत की ग्रामीण आबादी को जबरदस्त फायदा मिलेगा. साल के 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी. सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश को होगा. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मनरेगा में 11 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद ग्रामीण विकास नहीं हो पाया. जहां रोजगार की कम जरूरत नहीं थी, वहां मनरेगा का रुपया जाता था. इस बार विकसित भारत के लिए जी राम जी का नया बिल लाया गया.