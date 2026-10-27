संकिसा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की बौद्ध स्तूप की परिक्रमा, बोले- कुर्सी बचाने के लिए एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की रैली, संविधान बचाने के मुद्दे और मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की मांग पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:55 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 11:12 PM IST
फर्रुखाबाद/मैनपुरी : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को फर्रुखाबाद और मैनपुरी के संकिसा पहुंचे. उन्होंने विधि विधान से स्तूप के पास जाकर पूजा अर्चना और परिक्रमा की. संकिसा में आयोजित चार दिवसीय अभिधम्म समारोह शामिल हुए.
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने विपक्ष की प्रस्तावित रैली, संविधान बचाने के मुद्दे और मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की मांग पर भी सवाल उठाए.
किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जनता के मुद्दों के बजाय अपने राजनीतिक हितों और सत्ता को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है और जनता का भरोसा उसके साथ है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके पिता को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह सभ्य समाज में उचित नहीं है. खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता से अधिक संयमित और जिम्मेदार भाषा की अपेक्षा की जाती है.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी की संगत में कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर यह जानबूझकर किया गया है. किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की भाषा पर हर भारतीय को विचार करना चाहिए.
इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन के नेता अपनी राजनीतिक जमीन और कुर्सी बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने विपक्ष पर चुनावी संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने और सेना से जुड़े कथित फर्जी वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया.
किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों के राजनीतिक हित संकट में हैं. उन्होंने दावा किया कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं के बयानों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संविधान बचाने संबंधी बयान पर भी रिजिजू ने पलटवार किया.
उन्होंने अखिलेश यादव को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से इस तरह के बयान दिए जाने के कारण अखिलेश भी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं. लोकसभा चुनाव में सपा के 36-37 सांसदों के निर्वाचित होने का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल किया कि जब सांसद जनता के वोट से चुनकर आए हैं, तो चुनाव में चोरी होने के आरोपों का आधार क्या है.
मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की अखिलेश यादव की मांग पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चुनाव आयोग और चुनाव व्यवस्था पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी चुनावी स्थिति की चिंता है. उन्होंने विपक्ष पर घुसपैठियों के वोट के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया.
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