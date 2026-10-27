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संकिसा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की बौद्ध स्तूप की परिक्रमा, बोले- कुर्सी बचाने के लिए एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन

संकिसा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद/मैनपुरी : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को फर्रुखाबाद और मैनपुरी के संकिसा पहुंचे. उन्होंने विधि विधान से स्तूप के पास जाकर पूजा अर्चना और परिक्रमा की. संकिसा में आयोजित चार दिवसीय अभिधम्म समारोह शामिल हुए.

केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने विपक्ष की प्रस्तावित रैली, संविधान बचाने के मुद्दे और मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की मांग पर भी सवाल उठाए.

विपक्ष पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat) किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जनता के मुद्दों के बजाय अपने राजनीतिक हितों और सत्ता को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है और जनता का भरोसा उसके साथ है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके पिता को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह सभ्य समाज में उचित नहीं है. खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता से अधिक संयमित और जिम्मेदार भाषा की अपेक्षा की जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी की संगत में कांग्रेस अध्यक्ष ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर यह जानबूझकर किया गया है. किरेन रिजिजू ने कहा कि इस तरह की भाषा पर हर भारतीय को विचार करना चाहिए.