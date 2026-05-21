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सोशल मीडिया ने बदली इंडियन एश्टन हॉल की जिंदगी, दिल्ली में 'महाराज' से मिले योगेंद्र

फिटनेस कंटेंट क्रिएटर योगेंद्र कुशवाह से दिल्ली में मिले सिंधिया ( ETV Bharat )

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने योगेंद्र कुशवाह से दिल्ली स्थित अपने ऑफिस में मुलाक़ात की. उन्होंने योगेंद्र की हौसला अफ़ज़ाई के साथ फ़िटनेस की भी तारीफ़ की. साथ ही जीवन में स्वास्थ्य रहने और मोबाइल के युग में शारीरिक चुस्ती के महत्व के बारे में भी चर्चा की.

पिछले दिनों कैलारस के डाकिया योगेन्द्र कुशवाह अपने फिटनेस वीडियो कंटेंट से प्रभावित कर अमरीकी सेलिब्रिटी फिटनेस इंफ्लुएंसर एश्टन हॉल को ग्वालियर मुरैना तक खींच लाए थे. जिन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इस योगेंद्र को एक कार भी गिफ्ट की. इस कोलोबरेशन से जहां योगेंद्र के फॉलोअर्स अब रॉकेट रफ़्तार से तरह बढ़ रहे हैं, वहीं उनकी इस उपलब्धि से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रभावित हैं.

ग्वालियर: सोशल मीडिया पर अपने फिटनेस कंटेंट से आग लगाने वाले मुरैना के इंडियन एश्टन हॉल यानी योगेंद्र कुशवाह के सितारे बुलंद हो रहे हैं. पहले अमरीका के सेलिब्रिटी इंफ्लुएंसर एश्टन हॉल उनसे मिलने मुरैना पहुंचे और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली ऑफिस में उनसे मुलाक़ात कर देसी टैलेंट की तारीफ़ की है. योगेंद्र मुरैना के कैलारस में भारतीय डाक विभाग के कर्मचारी हैं.

फिटनेस कंटेंट क्रिएटर योगेंद्र कुशवाह से दिल्ली में मिले सिंधिया (ETV Bharat)

सिंधिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया मुलाक़ात का वीडियो

केंद्रीय मंत्री ने मुलाक़ात से जुड़ा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है जिसमे वे योगेन्द्र से बातचीत करते नज़र आ रहे हैं. सिंधिया ने योगेन्द्र से मुलाक़ात की शुरुआत में ही पूछा, "अबकी बार मैं क्षेत्र आऊंगा तो हम साथ में दौड़ेंगे, तुम्हें मेरे लिए थोड़ा धीरे दौड़ना पड़ेगा. मैंने तुम्हारे इंस्टाग्राम वीडियो देखे हैं, जिस स्फूर्ति के साथ तुम भागते हो, एक हंसमुख चहरे के साथ इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?"

योगेंद्र कुशवाह से दिल्ली में मिले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

सिंधिया ने बताया- आज के युग में क्यों जरूरी है स्वास्थ्य रहना

सिंधिया ने आगे कहा, जिस तरह का आधुनिकता का जमाना आता जा रहा है, लोग ऑफिस में बैठकर फ़ोन पर अपना पूरा दिन निकाल देते हैं. जैसे दिमाग़ को स्वास्थ्य रखना है...वैसे ही शरीर को भी स्वस्थ रखना है और कई लोगों को उसकी प्रेरणा तुमसे (योगेन्द्र कुशवाहा) से मिलती है. तुम्हारी स्फूर्ति की वजह से तुम 950 से 10 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गए हो. लोगों को इसी तरह प्रेरणा देते रहो.

योगेंद्र कुशवाह के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

भारतीय डाक विभाग ने बदली जिंदगी

वहीं योगेंद्र ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं. डाक परिवार की वजह से हैं. यहां नौकरी लगने के बाद उससे जो आर्थिक मदद मिली उसी से वह आज इस मुकाम से पहुच पाए हैं. योगेन्द्र ने यह भी कहा, दो साल से मेरा सपना था कि मैं मंत्री सिंधिया से मिलूं जो आज पूरा हो गया है. उसी के लिए मैंने सोशल मीडिया पर सफ़र की शुरुआत की थी. योगेन्द्र ने बताया कि लोग दुबला पतला होने को लेकर उसको ताने मारते थे. शुरुआत में पैसे भी नहीं थे, लेकिन जब डाक विभाग में जॉब लगी तो थोड़ा पैसा आया तो उससे मदद मिली और आज ये सब हो पाया है.

अपने कंटेंट से अमरीकी इन्फ़्लुएंसर को गाँव बटक खींच लाया देसी छोरा

बता दें, योगेन्द्र कुशवाह मुरैना के जौरा क्षेत्र अंतर्गत गांव परसोटा पोईयन का पूरा गांव के रहने वाले हैं. वह वर्तमान में कैलारस में भारतीय डाक विभाग में डाकिया के पद पर कार्यरत हैं. अपने दो साल पहले काम के साथ-साथ योगेन्द्र ने फिटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर कंटेंट बना शुरू किया था. दो महीने पहले अमरीकी फिटनेस इंफ्लुएंसर एश्टन हाल से प्रेरित हो कर उनकी तरह ही फ़िटनेस रूटीन के वीडियो बनाना शुरू किया. ये वीडियो एश्टन हॉल की नज़र में आए और उन्होंने योगेंद्र को एक चैलेंज दिया. चैलेंज पूरा होने पर वादे के अनुसार एश्टन ने ग्वालियर आकर योगेंद्र से मुलाक़ात की बल्कि उन्हें एक कार भी गिफ्ट की है.