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गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की जन सुनवाई, पिता के इलाज के लिए मदद मिलने पर रो पड़ी बेटी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में लगाया जन समस्या निवारण शिविर. 710 आवेदनों में से 98 आवेदनों का मौके पर ही किया समाधान.

GUNA JYOTIRADITYA SCINDIA PUBLIC HEARING
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जनसुनवाई में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 9:03 PM IST

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Updated : March 14, 2026 at 9:23 PM IST

5 Min Read
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गुना: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को गुना पहुंचे. जहां डीआईईटी भवन में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान के निर्देश दिए. जनसुनवाई की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ने पिछले वर्ष की थी. जिसके दूसरे चरण की पहली जनसुनवाई में शनिवार को कुल 710 आवेदन प्राप्त हुए. जिनमें से लगभग 150 आवेदनों को सिंधिया द्वारा स्वयं सुना गया. इनमें से 98 आवेदनों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए समय पर निराकरण के निर्देश दिए.

योजनाओं से जुड़े मामलों का समाधान

जनसुनवाई के दौरान बीपीएल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, स्वास्थ्य सहायता राशि, नामांकन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया. सभी 712 आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है, जिनमें से बचे 612 आवेदन वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में दर्ज किए गए हैं. जिन्हें स्वयं मंत्री ने बैग में रख लिया है.

जन समस्या निवारण शिविर में आवेदकों की लगी भीड़ (ETV Bharat)

अधिकारियों को सिंधिया ने दिए निर्देश

जनसुनवाई के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा, "प्रत्येक आवेदन का समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिन आवेदनों का समाधान संभव नहीं है, उनके कारण भी स्पष्ट रूप से बताएं जाएं. साथ ही जिन मामलों का संबंध केंद्र सरकार से है उन्हें उनके कार्यालय तक भेजा जाए, जबकि राज्य सरकार से जुड़े मामलों को प्रभारी मंत्री के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए. ताकि मामले का समाधान शीघ्र हो सके."

ऑनलाइन ट्रैकिंग के माध्यम से होगी कार्य प्रगति की समीक्षा

केंद्रीय मंत्री ने बताया, "सभी आवेदन ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं और उनकी प्रगति की हर सप्ताह व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाएगी. प्रत्येक सप्ताह यह देखा जाएगा कि कितने आवेदनों का समाधान हुआ, कितने लंबित हैं और किन कारणों से कुछ मामलों का निराकरण नहीं हो पाया. यह ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली पिछले वर्ष से शुरू की गई है, ताकि सरकारी योजनाओं के साथ-साथ जनता की समस्याओं का भी समय से समाधान सुनिश्चित किया जाए."

scindia holds public hearing in guna
जनसुनवाई में 710 आवेदन हुए प्राप्त (ETV Bharat)

पिता के इलाज के लिए मदद मिलने पर रो पड़ी बेटी

जनसुनवाई के दौरान एक भावुक क्षण भी सामने आया, जब गुना की कनिका साहू ने अपने पिता के कैंसर के इलाज के लिए सहायता की गुहार लगाई. कनिका ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पिता पिछले 2 वर्षों से कैंसर से पीड़ित हैं और उपचार के लिए अभी 9 इंजेक्शन लगना शेष हैं.

इस पर गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने मौके पर ही 2 लाख रूपये विधायक निधि से स्वीकृत की. जबकि शेष राशि केंद्रीय मंत्री द्वारा उपलब्ध कराने की सहमति दी गई. इस अवसर पर सिंधिया ने कनिका से कहा, "तुम मेरे परिवार की सदस्य हो." सहायता मिलने पर कनिका भावुक होकर रो पड़ी और कहा कि अब उनके पिता का इलाज संभव हो सकेगा.

UNION MINISTER SCINDIA GUNA VISIT
दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल का वितरण (ETV Bharat)

अन्य जिलों में भी होगा आयोजन

सिंधिया ने जनसुनवाई के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, विशेष रूप से कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के समन्वय से ही जनता की समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है. यह जनसुनवाई अभियान का दूसरा चरण है. पिछले वर्ष फरवरी से मई के बीच गुना संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में ऐसे शिविर आयोजित किए गए थे, जिनमें 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे. गुना के बाद इसी प्रकार की जनसुनवाई अशोकनगर और शिवपुरी में भी आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके.

सिंधिया का कांग्रेस पर निशाना

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सिंधिया ने कहा, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है और भारत के लिए गैस आपूर्ति निरंतर जारी है. जिससे पेट्रोल, डीजल और केरोसीन की उपलब्धता पर कोई संकट नहीं है. ऐसे वैश्विक संकट के समय कांग्रेस अनावश्यक राजनीतिक मुद्दे खड़े कर रही है, जबकि देश को मजबूत बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है."

महिलाओं को जनसुनवाई में नजर आया अंधेरा

जनसुनवाई में उम्मीद की किरण लेकर बैठी सोजना ग्राम निवासी महिलाओं को आज भी अंधेरा ही नजर आया. महिलाओं की समस्या सुनने के बाद इंतजार करने की बात बोलकर टाल दिया गया. जिससे ग्राम सोजना में डीपी और बिजली की समस्या एक बार फिर अंधेरे में चली गई. इससे नाराज महिलाओं ने कहा कि हम सुबह 8 बजे से जनसुनवाई के इंतजार में बैठे थे कि आज हमारी समस्या की सुनवाई हो जाएगी. लेकिन यहां भी हमें अंधेरा ही नजर आया.

जनसुवाई के पश्चात दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल वितरण किया गया. इसके बाद गुना विधायक ने अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ट्राइसाइकिल का उपयोग सही कार्य के लिए करना. ऐसा ना हो कि मंदिर चौराहे पर जाकर लोगों से हाथ फैलाकर 10 रुपए मांगने लग जाओ.

Last Updated : March 14, 2026 at 9:23 PM IST

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