विकसित गुना के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का मास्टर प्लान, 2050 तक का देखिए पूरा खाका
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना के विकास के लिए तैयार किया मास्टर प्लान. शहर को विकसित करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 3:54 PM IST
गुना: केन्द्रीय मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 26 नवंबर को 4 दिवसीय दौरे पर गुना पहुंचे थे. यहां वे लक्ष्मीगंज में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम में उन्होंने सिंध नदी से गुना शहर के लिए जलप्रदाय योजना के लिए 48.74 करोड़ रुपये का भूमिपूजन किया और कई भवनों का लोकार्पण किया. आइये जानते हैं गुना को विकसित करने के लिए क्या है सिंधिया का एक्शन प्लान.
शहर के विकास के लिए सिंधिया का एक्शन प्लान
केंद्रीय मंत्री ने अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान कई भवनों का लोकार्पण किया, जिसमें संयुक्त एसडीएम कार्यालय भवन 8.38 करोड़ रुपये, संयुक्त तहसील कार्यालय भवन 7.96 करोड़ और शासकीय हाई स्कूल पाटई का 1.47 करोड़ की लागत से बने भवन शामिल हैं.
साल 2050 तक का मास्टर प्लान सेट
सिंंधिया ने जिले की जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंध नदी जल प्रदाय योजना की 48.74 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 परियोजना का भूमिपूजन किया. इस परियोजना से वर्ष 2050 तक गुना शहर को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया है. सिंधिया ने दावा करते हुए कहा कि यह योजना न केवल शहर की पेयजल समस्या का संपूर्ण समाधान देगी. बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित जल की गारंटी प्रदान करेगी.
प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मिलेगी मजबूती
सिंधिया ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की ओर भी बड़ा कदम उठाया है. दो महत्वपूर्ण परियोजना एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया. इन भवनों के शुभारंभ से आमजन को राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाएं अधिक सुगमता, तेजी और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होंगी.
शिक्षा, पेयजल, प्रशासनिक संरचना और सार्वजनिक सुविधाएं विकास की मूल आधारशिला
शिक्षा के क्षेत्र में सांसद सिंधिया ने पाटई हाई स्कूल के नव-निर्मित भवन का लोकार्पण किया. कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि "शिक्षा, पेयजल, प्रशासनिक संरचना और सार्वजनिक सुविधाएं किसी भी जिले के विकास की मूल आधारशिला है. गुना इन चारों सुविधाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है. गुना केवल उनका संसदीय क्षेत्र नहीं, बल्कि मेरा परिवार है."
जनवरी 2025 को दो दिवसीय दौरे पर सिधिंया गुना पहुंचे थे. जहां उन्होंने 3 विद्युत सब स्टेशन और पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया था. इसके अलावा बीते सितंबर महीने में सिंधिया गुना और अशोकनगर को खूबसूरत बनाने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में दोनों शहरों के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई थी. उन्होंने गुना के लिए सात प्रमुख प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की थी, जिसमें बीस भुजा मंदिर द्वार का रीडिजाइन, माधव वाटिका पार्क के विकास और पूरे शहर में 5 सेल्फी प्वाइंट्स के नवीनीकरण और सिटी चौराहों के सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया था.