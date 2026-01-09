ETV Bharat / state

कोलारस में बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया- आधुनिक भारत को नई दिशा देंगे हमारे हाईटेक डाकघर

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, गाना गाते हुए कहा कि अब डाकघर केवल चिट्ठी आदान-प्रदान का माध्यम नहीं रहेगा बल्कि अब डाकघरों में सुकन्या योजना सहित अनेक योजनाओं का संचालन होगा. साथ ही अब पासपोर्ट पाने के लिए भोपाल के चक्कर नहीं लगाने होंगे. आने वाले समय में डाकघरों के माध्यम से ही पासपोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे. यह कांग्रेस का जमाना नहीं है, जब लोगों को सरकार के चक्कर लगाने पड़ते थे.

शिवपुरी: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को देर शाम कोलारस पहुंचे. अपने तय समय से एक घंटा देर से पहुंचने पर लोगों से क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले डेढ़ साल से इस विभाग का मंत्री हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस विश्वास को कायम रखते हुए पूरे देश में डाकघरों को आधुनिक किया जा रहा है. गुना-शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में सभी डाकघरों का कायाकल्प किया जा चुका है.

अब नरेंद्र मोदी का जमाना है, जब सरकार आपके द्वार पर चक्कर लगाती है. उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप द्वारा बदरवास के बूढाडोंगर में जो जैकेट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है. आगामी समय में फैक्ट्री में दीदीओं के हाथों से बनाई जाने वाली जैकेटों को डाकघरों के माध्यम से इंग्लैंड और अमरीका तक पहुंचाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डाक विभाग द्वारा दूरसंचार योजनाओं को हाइटेक किए जाने का क्रम लगातार जारी है. प्रधानमंत्री द्वारा डाकघरों के माध्यम से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका सभी को लाभ प्राप्त करना चाहिए.

सिंधिया परिवार वहन करेगा सुकन्या का खाता

सिंधिया ने मंच से कहा, मैंने एक संकल्प लिया था कि 1 मई 2025 से 1 मई 2026 तक मेरे संसदीय क्षेत्र में जितनी भी लक्ष्मी पैदा होंगी, उनका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए जो 500 रुपये लगता है, वह पांच सौ रुपये सिंधिया परिवार देगा. उनके अनुसार बीते 8 माह में लगभग 15-20 हजार ऐसी कन्याओं के खाते हमने खुलवाएं हैं. ये जो बीज हमने बोया है, उसे वट वृक्ष के रूप में हर माता-पिता को स्थापित करना होगा.

आज होगा माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण

कोलारस के ग्राम पंचायत लुकवासा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लुकवासा के नवीन हाईटेक पंचायत भवन का लोकार्पण करने के साथ ही वहां स्थापित की गई श्रीमंत माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. इस अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव, विधायक महेंद्र यादव, डाकघर प्रबंधन के अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे.