केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने किया रांची में धरती आबा संग्रहालय का उद्घाटन, जानें क्या है म्यूजियम में खास

रांची के धरती आबा संग्रहालय में लगी मूर्तियां. ( फोटो-ईटीवी भारत )