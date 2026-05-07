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मध्य प्रदेश में बढ़े ST पर अपराध, केंद्रीय मंत्री का गजब बयान-जागरूक हुआ शेड्यूल ट्राइब

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बुधवार को अपने ताजा आंकड़े पेश किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब एसटी वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार के मामलों में इजाफा हुआ है. मध्य प्रदेश में पिछले साल 3165 मामले शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अत्याचार के मामले में दर्ज हुए हैं. दूसरे नंबर पर राजस्थान में 2282 और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 830 मामले दर्ज हुए. जिसमें आदिवासी जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचार की बात सामने आई है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अत्याचार के मामलों में इजाफा हुआ है. यह बात एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में सामने आई है. हालांकि केंद्र सरकार के जनजाति मंत्री इसकों लेकर कुछ अलग ही तर्क दिए हैं. जनजाति मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि इन आंकड़ों का एक दूसरा पहलू भी है, कि आदिवासी समाज के लोग जागरूक हुए हैं और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.

मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं. यहां पर उनके ऊपर अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी चिंताजनक विषय है, लेकिन केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम का कहना है कि "आंकड़ों के आधार पर यह कहना गलत होगा कि अत्याचार के मामले बढ़े हैं, बल्कि इन आंकड़ों का एक दूसरा पहलू भी है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी और जनजाति वर्ग के लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं. वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के मामलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. इसीलिए थानों में ज्यादा शिकायतें आ रही हैं. यह बढ़ते अत्याचार का सूचक नहीं है, बल्कि यह लोगों की जागरूकता का सूचक है."

आदिवासियों का बीजेपी पर भरोसा

मंत्री जुएल ओरम का कहना है कि पूरे देश का आदिवासी वर्ग बीजेपी के साथ है. इसका अंदाजा आदिवासी क्षेत्र में जीतने वाले जनप्रतिनिधियों से लगाया जा सकता है. आदिवासी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं. पूरे देश में 80% शेड्यूल ट्राइब की सीटों पर बीजेपी जीती है. पंचायत से लेकर लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल ट्राइब की आरक्षित सीटों पर जीती है. इसलिए यह कहना गलत है कि आदिवासी भाजपा पर भरोसा नहीं कर रहा है."

बंगाल में बीजेपी हिंसा करने वालों के खिलाफ करेगी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल में नतीजे के बाद लगातार हिंसा जारी है. एक तरफ बीजेपी की नई सरकार शपथ लेने की तैयारी कर रही है. दूसरी ओर पार्टी के नेता शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में केंद्र सरकार के मंत्री जोएल ओराम का कहना है "पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शासन काल से ही हिंसा होती रही है, जो तृणमूल कांग्रेस के समय और अधिक बढ़ गई थी. फिलहाल एक ट्रांजिशन पीरियड है, ममता बनर्जी पद से हटने को तैयार नहीं हैं और लोगों में इस बात का गुस्सा है. इसलिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी."

वोट चोरी पर मंत्री का बयान

बता दें जुएल ओराम आज मंडला जिले के दौरे पर आए हैं. इसी दौरान जबलपुर में कुछ देर के लिए रुके. जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की. ओराम ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर भी जवाब देते हुए कहा कि "तमिलनाडु और केरल के मामले में कांग्रेस क्या कहेगी. इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना गलत है. जहां कांग्रेस चुनाव हारती है, वहां इस तरह के आरोप लगाती है. कांग्रेस इस बात का भी जवाब दे कि केरल में क्या हुआ."