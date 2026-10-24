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हिमाचल को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 320 नई PG मेडिकल सीटें मंजूर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटों में 320 नई सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. हिमाचल की चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की ये घोषणा केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की है. जेपी नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है. इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए केंद्र सरकार करीब 415 करोड़ रुपए की ग्रांट उपलब्ध करवाएगी.

"केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर अत्यंत तेजी से निर्णय लिया है. हिमाचल सरकार से 23 जून को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था. इसके बाद 6 अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस विषय पर मुझसे चर्चा की थी. अब केंद्र सरकार ने प्रस्तावित सभी नई 320 सीटों को मंजूरी प्रदान कर दी है." - जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों के दौरान देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं लागू की गई हैं. इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 सालों में देशभर में 10 हजार नई मेडिकल सीटें जोड़ने की योजना स्वीकृत की है. हिमाचल प्रदेश को मिली 320 पीजी सीटों की मंजूरी इसी महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इन अतिरिक्त मेडिकल सीटों से सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, कैंसर तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी. प्रदेश के युवाओं को मेडिकल एजुकेशन में हायर स्टडीज के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे. वहीं, मरीजों को अपने घरों के पास बेहतर और स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी.

प्रदेश की सुक्खू सरकार से किया ये आग्रह

जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह इन सभी 320 सीटों के समयबद्ध सृजन के लिए जरूरी प्रशासनिक एवं अन्य प्रक्रियाएं बिना किसी देरी के पूरी करे, ताकि केंद्र सरकार की इस स्वीकृति का लाभ जल्द से जल्द प्रदेश के युवाओं और आम जनता तक पहुंच सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है.

भानुपल्ली–बिलासपुर रेल परियोजना को लेकर कही ये बात

जेपी नड्डा ने कहा कि चंडीगढ़–बद्दी और भानुपल्ली–बिलासपुर रेल परियोजनाओं में राज्य सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी और भूमि संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव सहयोग देने को प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही है और अब प्रदेश सरकार को भी विकास परियोजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए गंभीरता दिखानी चाहिए.