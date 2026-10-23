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देहरादून बनेगा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का नया गेटवे, केंद्रीय मंत्री जितिन ने किया STPI सेंटर का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे देहरादून. ( @ganeshjoshibjp )

देहरादून: उत्तराखंड में अब युवाओं को आईटी सेक्टर में करियर बनाने और अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की जरूरत कम होगी. देहरादून के आईटी पार्क में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की नई आधुनिक बिल्डिंग शुरू हो गई है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया.

करीब 30 हजार वर्ग फुट में तैयार इस आधुनिक केंद्र को प्रदेश में आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. यहां युवाओं और तकनीकी कंपनियों को काम करने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे नए कारोबार शुरू करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है. कार्यक्रम में प्रदेश के आईटी मंत्री प्रदीप बत्रा और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे.