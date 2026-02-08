ETV Bharat / state

'NEET छात्रा हत्याकांड में वोकल हो रहे थे पप्पू यादव', पूर्णिया सांसद की गिरफ्तारी पर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान

"इस मामले में हम बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन कहा जाता है कि यही के जिन मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया था, वो मुद्दा नीट छात्रा की नृशंस हत्या हुई है, उसका हम आलोचना करते हैं. उस पर वो (पप्पू यादव) वोकल होकर कुछ काम किया था, उसको डायरेक्ट नहीं करके कोई पुराना मामला में गिरफ्तार किया है."- जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री

मैंने गृहमंत्री से की है बात: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीट छात्रा के साथ जो हुआ है, वो निंदनीय है. राज्य सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि हम लोग सभी जांच एजेंसियों से जांच करा रहे हैं. एसआईटी और सीआईडी ने जांच की है और फिर सीबीआई को जांच के लिए दिया गया है, जिस दिन साक्ष्य पूरे हो जाएंगे, उस दिन कोई भी बचेगा नहीं.

'नीट छात्रा हत्याकांड में वोकल थे पप्पू': केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि वो नीट छात्रा की हत्या का मुद्दा उठा रहे थे. वह खुद भी बच्ची की नृशंस हत्या की आलोचना करते हैं. जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है तो वह उस मामले पर वोकल होकर आवाज बुलंद कर रहे थे. सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है.

गयाजी: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अमेरिका के साथ 'ट्रेड डील', नीट छात्रा हत्याकांड और पप्पू यादव की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि मामला कानूनी है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन नीट छात्रा हत्याकांड में पप्पू यादव काफी मुखर थे. हालांकि पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है.

बोधगया के एक होटल में केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपने विभाग 'एमएसएमई' की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि ट्रेड डील पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए. पूरा भारत प्रधानमंत्री के स्टैंड पर गर्व कर रहा है. जहां तक विपक्ष के सवालों का मामला है तो प्रधानमंत्री किस के दबाव में आएंगे? क्या उनको बाल-बच्चों का मोह है. उनका कोई बेटा है? बेटी है कोई परिवार है? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि 140 करोड लोग हमारे साधन और परिवार हैं, उन्हीं के लिए हम चलते हैं.

6.3 प्रतिशत बढ़ा बजट: मांझी ने कहा कि पिछले आम बजट की तुलना में इस वर्ष 7.7% की वृद्धि हुई है. एमएसएमई के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है. कृषि के बाद एमएसएमई विभाग सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है. प्रधानमंत्री और विशेषज्ञों ने भी माना है कि एमएसएमई विभाग ने बेरोजगारों को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया है. इस बजट में 2047 के लक्ष्य की दुनिया में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उस की नींव रखी गई है.

बिहार और गयाजी में हो रहे हैं विकास: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में पहले टेक्नॉलॉजी सेंटर नहीं था. जब बिहार और झारखंड एक था, तब जमशेदपुर के टेक्नोलॉजी सेंटर का एक्सटेंशन सेंटर पटना में था लेकिन जब हम इस विभाग के मंत्री बने तो बिहटा में उसको प्रमोट करके टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है. सभी मशीन आ गई हैं, कार्य भी शुरू हो गया है जबकि दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर हमने गया जी के खिजरसराय प्रखंड में दिया जहां निर्माण कार्य हो रहा है. पहले सिर्फ एक टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में था, अब सात सेंटर हो गए हैं. गयाजी और बोधगया में विकास के कार्य हो रहे हैं.

वैभव सूर्यवंशी को मिले सम्मान: जीतनराम मांझी ने इस दौरान बिहार के लाल और होनहार खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को बधाई देते हुए कहा कि बिहार के लिए यह गौरव की बात है. उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह से बिहार सरकार की ओर से भी इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि वह बिहार का गौरव है. बिहार का नाम रोशन कर रहा है, उन्हें सम्मान बिहार सरकार की ओर से भी दिया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: