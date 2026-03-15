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देश में गैस की किल्लत अफवाह..आज भी मोबाइल से बुक करके मिल रहा सिलेंडर- मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने निशांत के राजनीति में आने, पांचवीं सीट पर एनडीए की जीत और गैस की किल्लत पर बड़ा बयान दिया-

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 8:36 PM IST

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नालंदा : केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को बिहार के राजगीर में पत्रकारों से बात कर बड़ा राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का स्वागत करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया. साथ ही, सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी पांचों उम्मीदवारों की एकतरफा जीत का दावा किया. वहीं, देश में चल रही एलपीजी गैस की किल्लत को उन्होंने मुनाफाखोरों द्वारा पैदा किया गया 'बनावटी संकट' करार दिया.

देश में गैस की किल्लत नहीं : जीतन राम मांझी ने गैस की किल्लत को एक तरह से अफवाह बताया और कहा कि गैस की कमी चालाक लोगों (एक का माल चार करने वाले लोग) ने जानबूझकर बनाई है. देश में कहीं कोई किल्लत नहीं. ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मूज से कूटनीतिक तरीके से पीएम ने अपने दो पोत बाहर निकलवा लिया है. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जानबूझकर बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर रहे हैं, ताकि कतारें लगें.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (ETV Bharat)

''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक सफलता है कि ईरान से बातचीत कर वहां फंसा हुआ पोत खुलवा लिया गया है. यह पोत एक-दो दिन में भारत पहुंच जाएगा, जिसके बाद आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी. गया जिले में लोग मोबाइल से बुकिंग करते हैं तुरंत ही सिलेंडर मिल रहा है.''- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

निशांत को लेकर मांझी का बयान : निशांत के सक्रिय राजनीति में आने और उनके 'मुख्यमंत्री मटेरियल' होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बेवाकी से जवाब दिया. उन्होंने निशांत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब मेरे जैसा गड़िया और भुइयां का लड़का केंद्र में मंत्री बन सकता है तो वो निशांत हैं यह उनके लिए कौन सी बड़ी बात है. उन्होंने निशांत को राजनीति में आने का स्वागत किया.

देश में गैस की किल्लत नहीं
देश में गैस की किल्लत नहीं- मांझी (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों तक काम किया है, लोग अब उस काम और छवि को उनमें (निशांत में) देख रहे हैं." मुख्यमंत्री बनने की योग्यता के सवाल पर मांझी ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा, "शहर सिखावे कोतवाल... जब जीतन राम मांझी जैसे एक भुइयां और गड़रिया का लड़का आज भारत सरकार का मंत्री बन सकता है, तो निशांत के लिए यह कौन सी बड़ी बात है."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

'पांचवीं सीट पर एनडीए की होगी जीत' : सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर मांझी ने स्पष्ट किया कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और गठबंधन के पांचों उम्मीदवार निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे. महागठबंधन के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हारने वाला हमेशा जीत के ही दावे करता है; विधानसभा चुनाव में भी वे अपनी 'कैबिनेट' बना चुके थे, लेकिन नतीजा सबके सामने है.

पांचवीं सीट पर जीत का मांझी गणित : मांझी ने आंकड़ों का गणित समझाते हुए कहा कि पांचवीं सीट के लिए एनडीए के पास 38 वोट हैं, जबकि विपक्ष के पास सब मिलाकर महज 35 वोट हैं. उन्होंने यह भी बड़ा दावा किया कि विपक्ष के 2 से 4 विधायक एनडीए के सीधे संपर्क में हैं, जिससे एनडीए का यह आंकड़ा 42 तक पहुंच सकता है और विपक्ष 32 पर सिमट जाएगा.

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