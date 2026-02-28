ETV Bharat / state

बिहार के सरकारी शिक्षकों पर बरसे केंद्रीय मंत्री

गया: जिले के गया शहर स्थित एपी कॉलोनी में एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि वे लंबे समय से इस सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं.

सरकारी शिक्षकों को मांझी ने जोड़ा हाथ: जीतन राम मांझी सरकारी शिक्षकों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि आप सजग हो जाइये. आप 60 हजार से सवा लाख रुपये तक वेतन लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे (छात्र) उतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं जितना 25 से 30 हजार वेतन पाने वाले निजी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाते हैं.

सरकारी शिक्षकों को मांझी ने जोड़ा हाथ (ETV Bharat)

"प्राइवेट विद्यालय के तर्ज पर आप भी (सरकारी शिक्षक) बच्चों को पढ़ाइये. जनता आपको पूजेगी और हमलोग भी सब साथ देंगे. अभी स्थिति यही है कि सरकारी विद्यालय के मास्टर 12 बजे आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं. सभी शिक्षक वैसै नहीं हैं, 10 प्रतिशत शिक्षक अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादार वैसे ही हैं."- जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

बिहार सरकार को भी दी नसीहत: उन्होंने शिक्षकों को हिदायत देते हुए कहा कि आपलोगों को आत्ममंथन और सुधार की जरूरत है. साथ ही मांझी ने बिहार सरकार से भी अपील करते हुए कहा कि पिछले साल सरकार का बजट शिक्षा में सबसे ज्यादा था, उसका रिजल्ट भी आना चाहिए. सरकार को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए. ये मेरी शिकायत नहीं सुझाव है कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कम पैसे में अच्छा पढ़ा रहे और दूसरी तरफ सरकारी शिक्षक ज्यादा पैसे लेकर भी अच्छा नहीं पढ़ाते, इसे दुरुस्त कीजिए.