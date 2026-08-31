ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बिगड़ी तबीयत, मेदांता अस्पताल में भर्ती

पटना : केंद्रीय मंत्री और हम (सेकुलर) के संरक्षक जीतन राम मांझी अचानक बीमार हो गए हैं और उन्हें पटना के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जीतन राम मांझी वायरल फीवर से पीड़ित हैं और उनका शुगर लेवल भी बढ़ गया है. इलाज के बाद उनकी तबीयत अस्थिर बताई जा रही है.

रुटीन चेकअप के लिए किए गए हैं भर्ती : हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है. भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है. वे पटना के एक निजी अस्पताल में सिर्फ सामान्य रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हैं और चिकित्सकों द्वारा उनकी आवश्यक जांच की जा रही है.

जीतन राम मांझी से मिले श्याम रजक (ETV Bharat)

"कहीं से भी कोई चिंताजनक बात नहीं है. उनकी जांच सामान्य है और वे पूरी तरह स्वस्थ एवं सामान्य हैं. किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक खबर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. ईश्वर की कृपा और आप सभी की शुभकामनाओं से आदरणीय मांझी जी जल्द ही स्वस्थ होकर आप सभी के बीच आएंगे."- श्याम सुंदर शरण,हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता

कार्यक्रम के दौरान बिगड़ी तबीयत : केंद्रीय मंत्री के मीडिया सलाहकार दानिश रिजवान ने कहा, "जीतन राम मांझी वायरल फीवर से पीड़ित हैं और मोतिहारी में कार्यक्रम के दौरान वह असहज महसूस कर रहे थे. उनका शुगर लेवल भी बढ़ रहा था. इस वजह से उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी तबीयत अच्छी है." जीतन राम मांझी से मिलने के लिए श्याम रजक भी पहुंचे और उनका हाल-चाल जाना. वहीं अस्पताल में पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आए.