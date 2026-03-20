केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली धमकी; जाट समाज और रालोद समर्थकों में आक्रोश
रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र खजूरी ने बताया कि इस केस में दिल्ली के तुगलक रोड थाने में FIR दर्ज की गयी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 5:12 PM IST
मेरठ: केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और जाट समाज में भारी उबाल है. पार्टी के नेताओं ने इस धमकी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और सख्त सबक सिखाने की मांग उठाई है.
यह धमकी उस समय मिली है जब पार्टी 22 फरवरी को दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो बड़े आयोजनों की तैयारी कर रही है. इन कार्यक्रमों में पूर्व सांसद केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है.
समर्थकों ने मार्शल कौम का हवाला दिया: राष्ट्रीय लोकदल (सामाजिक न्याय मंच) की प्रदेश अध्यक्ष संगीता दोहरे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि धमकी देने वाले शायद रालोद कार्यकर्ताओं की ताकत को भूल गए हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक 'मार्शल कौम' बताते हुए कहा कि वे अपनी और अपने नेता की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं. संगीता दोहरे ने सरकार से उम्मीद जताई कि चूंकि जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी. पार्टी इस तरह की गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है.
दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई: रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष और एससी-एसटी आयोग के सदस्य नरेंद्र खजूरी ने बताया कि इस मामले में दिल्ली के तुगलक रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है. उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी एक बार ऐसी धमकी मिली थी, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए. नरेंद्र खजूरी ने विश्वास दिलाया कि रालोद का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें एक खरोंच भी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस साजिश के पीछे के तत्वों का पर्दाफाश किया जाए.
किसान नेताओं ने चेतावनी दी: किसान नेता रोहित जाखड़ ने धमकी देने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह के अनुयायी पूरे भारत में फैले हुए हैं. उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का संदर्भ देते हुए कहा कि जिस तरह इस कौम के वीरों ने लंदन जाकर जनरल डायर से बदला लिया था, वे अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारने का साहस रखते हैं. जाखड़ ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर किसी ने जयंत चौधरी की ओर आंख भी तरेरी, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. कार्यकर्ता अपने नेता के अपमान और सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील हैं.
डराने की राजनीति का विरोध: रालोद के प्रदेश महासचिव आतिर रिज़वी ने प्रशासन से इस मामले की गहन जांच करने और फोन करने वाले व्यक्ति की तुरंत पहचान करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोषी को जल्द गिरफ्तार कर कानून के अनुसार कठोरतम सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके. आतिर रिज़वी ने साफ किया कि राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है. पार्टी किसी भी प्रकार की धमकी या डराने-धमकाने वाली राजनीति के सामने झुकने वाली नहीं है और अपने अभियान जारी रखेगी.
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