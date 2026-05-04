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संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरना महिलाओं का बड़ा अपमान: जयंत चौधरी

बागपत: केंद्रीय राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का असर किसानों पर भी पड़ेगा और इसके लिए इथेनॉल निर्माण करना ही होगा. वह बोले, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में गिर गया, यह महिलाओं का बड़ा अपमान है. इस बात को सभी महिलाओं को समझना होगा.



दरअसल, जयंत चौधरी रविवार को बागपत के बालैनी में मिनी स्टेडियम व सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे. मंच से उन्होंने कहा कि देश में इथेनॉल का निर्माण बेहद जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर किसानों पर भी जरूर पड़ेगा.



कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने एथेनॉल निर्माण का विरोध किया जबकि एथेनॉल निर्माण का सीधा लाभ बागपत के किसानों को भी मिलेगा. जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम सेतु परियोजना जिसमें बागपत का आईटीआई भी शामिल है इससे बच्चों को प्रशिक्षण और नौकरी मिले इसके प्रयास किये जा रहे है.



संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं हुआ जो दुःखद है. अब संसद, विधान परिषद में महिलाओं को अपनी भूमिका खुद तय करनी होगी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, युवाओं को जितना बढ़ावा मिलेगा वो देश-प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा.





जयंत चौधरी ने कहा कि प्राइवेट मिल जो किसानों को समय से भुगतान नहीं करती थी, उन पर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं. बागपत में चीनी मिल के विस्तारीकरण का काम स्वागत योग्य है. यह कार्य भी चौधरी चरण सिंह को समर्पित हैं. इसकी बहुत जल्द मुख्यमंत्री आपके बीच आकर घोषणा करेंगे. उन्होंने बालैनी के बनने जा रहे मिनी स्टेडियम को अत्याधुनिक बनाने की बात भी कही. युवाओं, खिलाड़ियों को जितना बढ़ावा मिलेगा वह देश और प्रदेश के लिए भी बेहतर होगा.



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