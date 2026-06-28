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"2027 के चुनाव में गठबंधन रहेगा जारी"; केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बोले- हम NDA में हैं...

काबड़ौत गांव में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया.

केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 9:14 PM IST

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शामली : केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी रविवार को काबड़ौत गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के अस्थाई परिसर का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि आगामी 2027 में भी उनका एनडीए के साथ गठबंधन जारी रहेगा और राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण अपने आप में एक गंभीर विषय है. इसमें सरकार एसआईटी जांच करवा रही है. जांच में पूरा खुलासा हो जाएगा.



केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बयान (Video credit: ETV Bharat)

शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित गांव काबड़ौत में रविवार को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया. शुभारंभ के बाद उन्होंने पास में स्थित एक ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि यहां के खास तौर से केंद्र सरकार के राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि स्कूल, यह संस्था उन्हीं के लिए बनाई जाती है जो सर्विसेज में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है. उन्होंने कहा कि शामली जिला अलग हो गया लेकिन, काफी समय से यह मांग चल रही थी. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस मोहर लगाई.

उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की है समझाने की कि वह अपने ऊपर ध्यान दें और विश्वास करें. उन्होंने कहा कि आईटीआई जैसी संस्कारी संस्था में भी बहुत बड़ी स्कीम लेकर हम आए, 7000 करोड़ की योजना. उन्होंने कहा कि उसका प्रभाव एक अच्छा फायदा शामली के लोगों को उसका भी मिलेगा.

गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2027 में उनका गठबंधन जारी रहेगा और वह एनडीए में हैं. राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि यह गंभीर विषय है. गंभीर चीजें हैं और असल में संस्थाओं के निर्माण में कुछ व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, संस्था खड़ी रहती है क्योंकि संस्थाओं के पीछे लोगों की आस्था होती है. इसमें एसआईटी या जो भी जांच हुई है उसमें खुलासा हो जाएगा.



काबड़ौत में कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया. सुबह से ही केंद्रीय विद्यालय और सभा स्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी. भीषण गर्मी के बावजूद भी बड़ी संख्या में जयंत चौधरी के समर्थक उनको सुनने के लिए जनसभा में पहुंचे.




यह भी पढ़ें : शिक्षा के क्षेत्र में शामली को मिली बड़ी सौगात, करीब 15 साल का इंतजार खत्म, मिला केंद्रीय विद्यालय

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