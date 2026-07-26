बागपत पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, दिवंगत पूर्व डीजीपी अनुराग धनखड़ को दी श्रद्धांजलि
बीते दिनों अगरतला पुलिस मुख्यालय में हो गई थी मौत, परिजनों से की मुलाकात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 12:31 PM IST
बागपत: यूपी के बागपत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी रविवार को बागपत के बड़ौत पहुंचे. यहां उन्होंने बीते दिनों दिवंगत हुए त्रिपुरा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ की तेरहवीं में भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की.
जयंत चौधरी ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं. साथ ही परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. साथ जयंत चौधरी ने उनके व्यक्तित्व को भी याद किया. इस दौरान कई लोग मौजूद रहे.
तेरहवीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार, शुभचिंतक और गणमान्य लोग भी शामिल हुए. सभी ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी अनुराग धनखड़ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उनके व्यक्तित्व तथा सेवाओं को याद किया गया.
बता दें कि बिहारपुर गांव निवासी और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग धनखड़ की सोमवार को अगरतला पुलिस मुख्यालय में मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों व उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई थी. उनका पूरा परिवार करीब 5 साल से बड़ौत में रह रहा है. उनके शव को अगरतला से बड़ौत लाया गया था. इसके बाद अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ था. इसमें बड़ी संख्या में राजनेताओं समेत स्थानीय लोग भाग लेने पहुंचे थे.
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