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दिल्ली में रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों ने लिया संकल्प

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर काम जारी है.

लोगों ने लिया सड़क सुरक्षा को लेकर संकल्प
लोगों ने लिया सड़क सुरक्षा को लेकर संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 21, 2026 at 8:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के आनंद विहार स्थित एक निजी स्कूल में रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत बड़े उत्साह के साथ हुई. कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क एवं परिवहन हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. कॉन्क्लेव का उद्देश्य स्कूल के बच्चों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं को कम करना था.

कार्यक्रम के दौरान लघु नाटक नुक्कड़ नाटक और ट्रैफिक नियमों पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिससे बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ महत्वपूर्ण संदेश भी दिया जा सके. आयोजकों ने कहा कि यह पहल केवल एक स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे पूरी दिल्ली के स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी मिल सके.

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा (ETV Bharat)

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक बड़ा मुद्दा है. प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में पीएम राहत स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक सप्ताह तक किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का उपचार मुफ्त दिया जाएगा. उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विजन के तहत राहवीर योजना भी लागू की गई है. इसके तहत किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाएगी. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.75 लाख लोगों की जान चली जाती है. सरकार ने 16,000 से अधिक “डार्क स्पॉट्स” की पहचान की है, जिनमें से 14,000 को ठीक किया जा चुका है और बाकी पर काम जारी है.

वहीं डीसीपी ट्रैफिक ईस्ट रेंज के. रमेश ने कहा कि सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि बच्चे परिवार और समाज में प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं और सही आदतों को बढ़ावा दे सकते हैं. कार्यक्रम में लगभग 100 स्कूलों के छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए. सभी ने मिलकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और ओवरस्पीडिंग से बचने का संकल्प लिया.

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