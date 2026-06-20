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सोनभद्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी; बोले- "जापान के अलावा भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम सबसे कम बढ़े"

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनभद्र उनका गोद लिया हुआ जिला है और यहां विकास की गति लगातार बढ़ी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, तब भारत दुनिया की 10वीं-11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है.

विकास प्रदर्शनी के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने मंच से केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए.

सोनभद्र दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की. इसके बाद विकास भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी उपलब्धियों की जानकारी ली.

सोनभद्र : केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को सोनभद्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए.



उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 में सोनभद्र की प्रति व्यक्ति आय करीब 43 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 1 लाख 18 हजार रुपये तक पहुंच गई है. साथ ही आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में सोनभद्र ने पहला स्थान हासिल किया है. हालांकि उन्होंने माना कि जिले में अभी मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं.

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है और सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तीन बार केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 10 रुपये प्रति लीटर की राहत मिली. उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सरकार ने आम जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया.

उन्होंने कहा कि विश्व भर में 193 देश हैं. जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां, पेट्रोल-डीजल के दाम हाल फिलहाल में सबसे कम बढ़ाये हैं. बीते 108 दिन से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लड़ाई चल रही है. तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने इसका असर लोगों पर नहीं पड़ने दिया.

उन्होंने कहा कि केवल 7 रुपये 60 पैसे पेट्रोल का और इतना ही लगभग डीजल का दाम बढ़ा है. भाजपा शासित राज्यों में 102 रुपये कुछ पैसे का पेट्रोल मिल रहा है, इसमें वेट की भी कमी की गई है. जबकि गैर भाजपा शासित राज्यो में महंगा पेट्रोल मिल रहा है.





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