पद्मश्री भारती बंधु से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की मुलाकात, गीतों को सुनकर की सराहना
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रवास पर पद्मश्री भारती बंधु से मुलाकात की.उनके साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 12:06 PM IST
रायपुर : केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास है. 12 जून को केंद्रीय मंत्री रायपुर आए थे. शनिवार सुबह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सूफी कलाकार भारती बंधु से मुलाकात की. इसके बाद उन्हें शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. केंद्रीय मंत्री और सांसद ने उनके घर जाकर पद्मश्री के गाए हुए गीत और उनके नातिन गीत को सुनकर खुशी जाहिर की. भारतीय बंधु के घर केंद्रीय कपड़ा मंत्री लगभग 20 मिनट रुके. वहीं पद्मश्री भारतीय बंधु भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री से मिलकर काफी खुश हुए.
पीएम मोदी की पहल की सराहना की
पद्मश्री भारती बंधु ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अच्छी पहल हैं. कोई भी केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आता है तो उन्हें कहा गया है कि कुछ कलाकार और कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी पुराने हैं. उनसे मुलाकात की जाए. प्रधानमंत्री की यह पहल सराहनीय है.
केंद्रीय मंत्री और सांसद हुए खुश
पद्मश्री भारती बंधु का घर बूढ़ातालाब के किनारे है. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ थे. सांसद बृजमोहन अग्रवाल और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह दोनों ने पद्मश्री भारती बंधु से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान भारती बंधु ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को अपने गाए हुए कुछ गीतों की लाइन भी सुनाई. इसके साथ ही उनकी नातिन ने भी कुछ गीतों के लाइन गाकर केंद्रीय मंत्री और रायपुर सांसद बृजमोहन को सुनाया. दोनों ही वरिष्ठ नेता गीतों को सुनकर काफी खुश हुए.
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