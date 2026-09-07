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केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली में पत्र; बिहार में FIR

बेगूसराय : केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने दी गई है. जिस प्रकार केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान को पत्र भेजकर धमकी दी गई थी, उसी तरह बेगूसराय सांसद को भी धमकाया गया है. नई दिल्ली में उनके मंत्रालय के पते पर डाक के माध्यम से यह धमकी भरा पत्र भेजा गया है.

दिल्ली में भेजी गई चिट्ठी, बिहार में हलचल

जानकारी के अनुसार, 3 सितंबर को यह धमकी भरा पत्र भेजा गया था. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए, पूरे घटनाक्रम की जानकारी केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव योगेंद्र सिंह ने बेगूसराय एसपी को दी. जानकारी मिलते ही एसपी मनीष कुमार एक्शन में नजर आए.

दर्ज किया गया FIR

एसपी ने नगर थाने को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बाद 4 सितंबर को नगर थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु के बयान पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसमें आतंकियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है. लेकिन इस धमकी भरे पत्र में सिर्फ धमकी ही नहीं बल्कि दो मोबाइल नंबर और कर्नाटक का एक पता भी दर्ज है.