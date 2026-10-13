केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईआईजीएफ दिल्ली फेयर 2026 का किया उद्घाटन, कहा- हस्तशिल्प निर्यात 25 प्रतिशत बढ़ा
इस दौरान वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहनों ने नया ट्रेंड ले लिया हैं. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 13, 2026 at 10:58 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पांच दिवसीय आईआईजीएफ दिल्ली फेयर 2026 का उद्घाटन किया. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) की ओर से आयोजित इस मेले का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ व्यावसायिक संपर्क बढ़ाना और देश के हस्तशिल्प निर्यात को नई गति देना है.
उन्होंने आयोजकों से आह्वान किया कि मेले के माध्यम से 10 प्रतिशत युवाओं को निर्यात कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया जाए. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं से परिचित कराने और उन्हें निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने से नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी. वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संघर्ष की स्थिति के बावजूद भारत में आयोजित इस मेले में 125 से अधिक देशों के खरीदार पहुंचे हैं. पिछले आयोजन की तुलना में इस बार अधिक खरीदार आए हैं और भारत का हस्तशिल्प निर्यात लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा है. खरीदार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले आयोजन की तुलना में इस बार अधिक खरीदार आए हैं और भारत का हस्तशिल्प निर्यात लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र के निर्यात को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया.
ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 62वें Indian Handicrafts & Gifts Fair (Autumn'26)के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। वर्षों से यह प्रतिष्ठित मंच भारतीय कारीगरों, डिजाइनरों और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ते हुए हस्तशिल्प, होम डेकोर, फर्नीचर, गिफ्टिंग और लाइफस्टाइल उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह मंच भारतीय हस्तशिल्प की वैश्विक पहचान को सशक्त बनाने और कारीगरों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।— Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) October 13, 2026
इस दौरान वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहनों ने नया ट्रेंड ले लिया है और कोहनी मार प्रदर्शन के रहे है, कभी महिला पुलिसकर्मी और कभी पत्रकारों को तो कभी अपने पत्रकारों को कोहनी मारी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 40 देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाया है. उन्होंने आने वाले समय में 56 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की संभावनाओं का भी उल्लेख किया.
ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में IHGF दिल्ली फेयर (Autumn’26) की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हस्तशिल्प, होम डेकोर, फर्नीचर और लाइफस्टाइल उत्पादों की विविधता भारतीय कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और समृद्ध शिल्प परंपरा को दर्शाती है। https://t.co/QGiVtCD7BG— Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) October 13, 2026
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आईआईजीएफ दिल्ली फेयर 2026 एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) आयोजन है, जिसमें भारतीय हस्तशिल्प निर्यातकों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को एक मंच पर लाया जाता है. यह आयोजन भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने, नए बाजारों की संभावनाएं तलाशने और निर्यात कारोबार के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है. मेले के माध्यम से भारतीय हस्तशिल्प की विविधता, पारंपरिक शिल्प कौशल और उद्यमशीलता को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के साथ-साथ देश के निर्यात क्षेत्र को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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