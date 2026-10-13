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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईआईजीएफ दिल्ली फेयर 2026 का किया उद्घाटन, कहा- हस्तशिल्प निर्यात 25 प्रतिशत बढ़ा

संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पांच दिवसीय आईआईजीएफ दिल्ली फेयर 2026 का उद्घाटन किया. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) की ओर से आयोजित इस मेले का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ व्यावसायिक संपर्क बढ़ाना और देश के हस्तशिल्प निर्यात को नई गति देना है.

उन्होंने आयोजकों से आह्वान किया कि मेले के माध्यम से 10 प्रतिशत युवाओं को निर्यात कारोबार से जोड़ने का प्रयास किया जाए. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं से परिचित कराने और उन्हें निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने से नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी. वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच संघर्ष की स्थिति के बावजूद भारत में आयोजित इस मेले में 125 से अधिक देशों के खरीदार पहुंचे हैं. पिछले आयोजन की तुलना में इस बार अधिक खरीदार आए हैं और भारत का हस्तशिल्प निर्यात लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा है. खरीदार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले आयोजन की तुलना में इस बार अधिक खरीदार आए हैं और भारत का हस्तशिल्प निर्यात लगभग 25 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र के निर्यात को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर भी जोर दिया.