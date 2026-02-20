ETV Bharat / state

जमशेदपुर में मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- घुसपैठियों की मदद से राज करना चाहते हैं हेमंत सोरेन

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह के समर्थन में प्रचार किया.

Union Minister Giriraj Singh
प्रचार करते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 20, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
जमशेदपुर: जुगसलाई में नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. शुक्रवार शाम को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह के समर्थन में जुगसलाई पहुंचे. उन्होंने रोड शो और पदयात्रा कर लोगों से भाजपा-एनडीए समर्थित उम्मीदवार रिंकू सिंह को भारी जीत दिलाने की अपील की. ​​मार्च के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जुगसलाई गुरुद्वारे में जाकर आशीर्वाद मांगा.

उन्होंने कहा कि दिवंगत शिबू सोरेन के जीवन का लक्ष्य आदिवासी समुदाय की रक्षा करना था. लेकिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घुसपैठियों की मदद से राज करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि नगर परिषद सुरक्षित रहेगी, तभी जिला, राज्य और देश सुरक्षित रहेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी समेत सभी को सम्मान दिया है. यूजीसी मुद्दे पर रोक लगा दी गई है और इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश को बांटा और अब हर जिले और शहर में जिन्ना पैदा हो रहे हैं. एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार, असम, केरल और पश्चिम बंगाल में राजनीति हो रही है. लेकिन, केंद्र की मोदी सरकार का मकसद नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना नहीं, बल्कि विदेशियों को आने से रोकना है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में सत्ताधारी इंडिया गठबंधन जोड़-तोड़ से राजनीति करता है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. "मैं भी कार्यकर्ता हूं, और हमारा सिद्धांत बहुजनों की भलाई है." उन्होंने जुगसलाई नगर परिषद चुनाव में इंडिया गठबंधन की रणनीति को भी एक चाल बताया.

उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने यहां अलग-अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट किया ताकि उनकी ही पार्टी के अंदर एक खास समुदाय के दूसरे उम्मीदवारों को इसका फायदा मिल सके. यह एनडीए समर्थित उम्मीदवार को हराने की कोशिश है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अंग्रेजों ने देश को बांटकर राज किया. आज के समय में भी वही साजिश चल रही है. इसलिए एकजुट रहना जरूरी है. क्योंकि अगर हम एकजुट रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर के नगर परिषद क्षेत्रों के विकास के लिए ₹5,000 करोड़ दे रही है. इसके अलावा, झारखंड में रेलवे के विकास के लिए ₹70,000 करोड़ की योजना बनाई गई है. 3,400 किलोमीटर रेलवे लाइनों को दोगुना किया गया है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक की परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है. देश भर में सिखों और जैनियों की संख्या कम हो रही है. ईसाइयों की संख्या भी कम हुई है. हालांकि, एक खास समुदाय के सदस्य अब देश में अल्पसंख्यक नहीं हैं. अल्पसंख्यक होने के नाते, वे सिख, जैन और ईसाई समुदायों के सदस्यों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं. इसलिए, इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक चर्चा होनी चाहिए. इसके खिलाफ संघर्ष होना चाहिए.

