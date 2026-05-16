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नीट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत, कांग्रेस को लिया निशाने पर, गहलोत को लेकर कह दी ये बात

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा गांव में 'ग्राम रथ अभियान' के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में यह बात कही. उन्होंने कांग्रेस शासन के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए एनटीए भंग करने और सीबीआई जांच की मांग करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया.

डूंगरपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट परीक्षा विवाद पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है. शेखावत ने कहा कि जिस नेता के शासनकाल में राजस्थान का युवा पेपर लीक माफियाओं के कारण खून के आंसू रोया हो, उसे इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

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केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और पूर्ववर्ती राज्य सरकार के काम करने के तरीके का अंतर समझाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में जैसे ही परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया, तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई. जांच सीबीआई को सौंपी गई और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है. इसके विपरीत, गहलोत के कार्यकाल को याद दिलाते हुए शेखावत ने आरोप लगाया कि जब राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली हुई, तब युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई और सवाल उठाने वालों को 'राज्य का दुश्मन' घोषित कर दिया गया. जब बेरोजगार युवा रो रहा था, तब कांग्रेस सरकार 'रीट उत्सव' मना रही थी. आठ महीने के जनदबाव के बाद परीक्षा रद्द हुई.

भीलुड़ा गांव के मंदिर में दर्शन करते मंत्री शेखावत (ETV Bharat Dungarpur)

शेखावत ने कहा कि अपने चहेते पदाधिकारियों को बचाने वाले नेताओं को आज देश की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शर्म आनी चाहिए. इससे पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत देर शाम बांसवाड़ा से डूंगरपुर पहुंचे. माही पुल पर भाजपा नेताओं ओर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वे भीलुड़ा गांव पहुंचे. केंद्रीय मंत्री ने रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन किए. ढोल धमाकों से उनका स्वागत किया गया.

ग्राम विकास रथ कार्यक्रम: केंद्रीय मंत्री ने भीलुड़ा में ग्राम विकास रथ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मंत्री ने कहा कि सरकार रात्रि चौपाल ओर शिविरों के माध्यम से लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान का काम कर रही है. इसमें कलेक्टर से लेकर तहसीलदार सहित अन्य सभी अधिकारी लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं. इस अवसर पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा, विधायक शंकरलाल डेचा, जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, पूर्व विधायक अनीता कटारा और महामंत्री पंकज जैन सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे.