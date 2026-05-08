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केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताए बंगाल चुनाव के अनुभव...दो बार कैसे प्रभावित हुए विधानसभा चुनाव...जानिए

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर दौर में कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन एवं संकल्प की जीत हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की जीत है. निरंतर साधना के सफल होने का परिणाम हैं. बंगाल चुनाव में लंबे समय तक प्रचार कर जोधपुर लौटे शेखावत का भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 2016 एवं वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव मैंने देखे थे. इन चुनावों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के साथ गुंडे-बदमाशों के जरिए चुनाव प्रभावित किया गया. इसके बाद लगातार सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदली गई. इस बार बंगाल की जनता ने इस सुनियोजित साजिश को हराया है. बंगाल चुनाव का परिणाम आमजन के विश्वास एवं भारत की सोच का नतीजा है. वहां की जनता अब विकसित भारत की सोच के साथ जुड़ गई हैं.

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वेनिस समारोह में भाग ले रहे कलाकार: वेनिस बिनाले में पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व के सवाल पर शेखावत बोले, इटली के वेनिस शहर में हर एक साल बाद कला का महाकुंभ होता है. वहां दुनिया भर के देश अपने कलाकारों के काम को प्रदर्शित करते हैं. यह क्रम 125 साल से चल रहा है. भारत कभी औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुआ. कभी कभार किसी को सरकार भेजती थी, लेकिन प्रधानमंत्री का कहना था कि भारत वेनिस बिनाले में शामिल हो, इसलिए मैं वहां गया. जब हमने वहां शुभारंभ किया तो हमारे साथ भारत के पांच कलाकारों को कला का प्रदर्शन करने का जिम्मा दिया. इन्होंने सभी का ध्यान खींचा है. वहां भारत का पेवेलियन स्टैंड चर्चा का विषय बना. इस कार्यक्रम से भारत के कलाप्रेमियों की कला के प्रति विश्वभर के कलाकारों का ध्यान आकर्षित हुआ. वे निश्चित रूप से भारत आएंगे. इससे भारत के काम की पहचान बनने से लोकल से ग्लोबल का सफल तय होगा.

संगठन करेगा सम्मान: जोधपुर शहर भाजपा संगठन पश्चिम बंगाल चुनाव में अहम जिम्मेदारी उठाने के लिए लंबे समय तक वहां रहे शहर विधायक अतुल भंसाली व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रवार को सम्मान करेगा. भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम में जिले के सभी भाजपा के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल होगे. भंसाली के पास उत्तर कोलकाता का जिम्मा था. इसके लिए उन्हें करीब तीन माह वहां रहना पड़ा. उनके प्रभार की सभी सीटों पर भाजपा की ​जीत हुई.

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