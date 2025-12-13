Vande Mataram : शेखावत बोले- देश में कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीय हित से ज्यादा जरूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं

ETV Bharat / state

ETV Bharat Rajasthan Team

December 13, 2025

Updated : December 13, 2025

जोधपुर : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनकी मानसिकता हमेशा राष्ट्रीय हितों से ऊपर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देती रही है. शनिवार को जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर तीखा हमला बोला.

शेखावत ने कहा कि ऐसे लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वंदे मातरम् जैसे पवित्र गीत के भी टुकड़े किए और आज भी वही मानसिकता बनी हुई है. आज भी कुछ लोग राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के मंत्र को अपने राजनीतिक लाभ-हानि के तराजू में तौलते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ा है. नया गवर्नेंस ऑर्डर लागू हुआ, जिसके चलते देश के गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया. लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं.

शेखावत ने कहा कि देश में सद्भावनाओं का नया युग शुरू हुआ है. सरकार की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क, हाईवे, एविएशन और वाटरवे जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ. इससे देश में यात्रा की स्वतंत्रता और सुविधाओं को नई ऊंचाइयां मिली. पूरी दुनिया में भारत की छवि बदली है और भारत को देखने का नजरिया सकारात्मक हुआ है. इससे भारत के प्रति वैश्विक आकर्षण बढ़ा है. साथ ही, सरकार ने सुनियोजित तरीके से पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन और सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिए काम किया. पर्यटन सर्किट और टूरिज्म डेस्टिनेशन में निवेश का ही परिणाम है कि पिछले 10 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में भारी वृद्धि देखने को मिली है.

बाखासर जाएंगे शेखावत : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को 11 बजे बाड़मेर जिले के बाखासर जाएंगे. बाखासर में स्व. बलवंत सिंह बाखासर की प्रतिमा अनावरण समारोह में शामिल होंगे. स्व. बलवंत सिंह ने भारत-पाक युद्ध 1971 के दौरान भारतीय सेना की 10 पैरा स्पेशल फोर्स के ऐतिहासिक मिशन 'छाछरो रेड' में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था. यह मिशन तत्कालीन कमांडिंग अधिकारी ब्रिगेडियर स्व. सवाई भवानीसिंह के नेतृत्व में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया था. बलवंत सिंह की सेवाओं और देशहित में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है.

