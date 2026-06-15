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'वो अपनी पार्टी की मानसिकता बता रहे, अब भाजपा पर बैन लगाना सपने जैसा' गहलोत के बयान पर शेखावत का तंज

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )