'वो अपनी पार्टी की मानसिकता बता रहे, अब भाजपा पर बैन लगाना सपने जैसा' गहलोत के बयान पर शेखावत का तंज
जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जमकर निशाना साधा.
Published : June 15, 2026 at 12:36 PM IST
जोधपुर : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 साल देश में परिवर्तनकारी यात्रा सम्पन्न हुई है. इस दौरान विकास, सुशासन, विश्वास, विकास और जनकल्याण का माहौल बना है. सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि देश में इस दौरान भरोसे का वातावरण बना है. 2047 में देश विकसित होगा.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान कि 'अगर आज इंदिरा गांधी होतीं तो भाजपा की वर्तमान नीतियों के चलते इस पार्टी पर बैन लगा देतीं' पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वो अपनी पार्टी की मानसिकता बता रहे हैं. आपातकाल में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने यह प्रयास किया था, लेकिन उस समय भाजपा नहीं थी. उनकी पार्टी ने 1992 राष्ट्रीय स्वयं संघ पर बैन लगाया था. वो अपनी पार्टी की मानसिकता बता रहे हैं, लेकिन भाजपा पर बैन लगाना अब सपने की बात रह गई है. यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. यह बात वो लोग कर रहे हैं, जो अप्रासंगिक हो चुके हैं.
पढे़ं. गहलोत बोले- धर्म की राजनीति करती है भाजपा...इंदिरा पीएम होती तो कर देती बैन
उन्होंने प्रदेश और जोधपुर में पेयजल के हालात की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो अशोक गहलोत हैं. शेखावत ने उन्हें पापी बताया. उन्होंने कहा कि गहलोत कहते हैं कि उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वह एक भी प्रमाण इस बात का नहीं दे सके. उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया था कि सरकार गिराने का षड्यंत्र गहलोत ने खुद किया था. वो अपने विधायकों के कॉल रिकॉर्ड करते थे. गहलोत ने इल्जाम दूसरों पर लगाया.
भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया जेजेएम को : शेखावात ने कहा कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में, वो केंद्र में जल शक्ति मंत्री थे. राजस्थान को 27000 करोड़ रुपए की परियोजना दी थी. जोधपुर के लिए 6000 करोड़ के काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन यहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया. यह किसकी जिम्मेदारी थी? अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को खुली छूट दे दी थी. जल जीवन मिशन को इसकी भेंट चढ़ा दिया. इसके कारण आज सब परेशान हैं. इसके जिम्मेदार अशोक गहलोत हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में योजनाएं इलेक्टिव और सिलेक्टिव होती थी. लाभ वोट बैंक के आधार पर, मजहब के आधार पर से मुक्त था. मोदी सरकार ने सबके लिए योजना का लाभ सुनिश्चित किया. इससे सामान्य मानवीय जीवन में परिवर्तन आया. इससे लगातार 2019, 2024 में एनडीए की सरकार बनी.
🔴 LIVE | पत्रकार वार्ता | भाजपा जोधपुर शहर | प्रगति के पथ पर अग्रसर — 12 वर्ष की यात्रा | विरासत भी विकास भी https://t.co/ygtp0tzSIj— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) June 15, 2026
पढे़ं. अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस की आंतरिक स्थिति को सार्वजनिक कर रहे: सुरेश सिंह रावत
भारत पर बढ़ रहा दुनिया का विश्वास : पहले दुनिया भारत को एक बाजार के रूप में देखती थी, लेकिन आज भारत उत्पाद निर्माण की बड़ी धरती बन चुका है. कोविड में सामूहिक तरीके से मुकाबला किया. विश्व की एक तिहाई जनसंख्या का जीवन बचाया गया. वैक्सीन का मैत्री अभियान चला. समन्वित प्रयास से भारत पर भारतीयों का विश्वास नहीं बढ़ा है. विश्व के लोगों का भी बढ़ा है. जी20 का सफल आयोजन इसका प्रमाण है. देश में आज 80 करोड़ को मुफ्त अनाज, 58 करोड़ जनधन खाते खोले गए. किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाकर संबल दिया है. आयुष्मान भारत ने लोगों का जीवन स्तर सुधारा है. 25 करोड़ गरीबी से बाहर आ रहे हैं.
भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकते : 12 सालों में यह परिवर्तन हुआ है कि दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर भारत को अनदेखा नहीं किया जा सकता. पूर्व में किसी मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व पीछे नजर आता था. आज दुनिया में हर मंच पर भारत अग्रणी नजर आता है. भारत के हित पर कोई आघात नहीं कर सकता. शेखावत ने कहा कि विकास हमारे लिए पॉलिटिकल नहीं ट्रांसफॉर्मिंग एजेंडा है. 12 साल में चार लाख किमी सड़क बनी है. डेढ़ लाख किमी हाईवे बने हैं. आज रेलवे को सूरत बदली है. देश में 1300 से ज्यादा स्टेशन नए बन रहे हैं. मेट्रो के मामले में देश दुनिया में तीसरे स्थान पर है.
पढे़ं. Gehlot on Pilot : गहलोत बोले- मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाए, जो कहा दिल से कहा, आज के बाद मुद्दे खत्म
डिजिटल भुगतान में यूपीआई दुनिया का नेतृत्व कर रहा है : दुनिया में युद्ध के कारण आई मंदी के बावजूद भारत ने पिछली तिमाही में अपनी इकॉनमी ग्रोथ रेट बढ़ाई है. अमेरिका के टैरिफ के बाद भी हमारा एक्स्पोर्ट बढ़ा है. हमारा ट्रेड भी बढ़ा है. दुनिया की शसक्त अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत की है. पहले भारत संभावनाओं का देश कहा जाता था, आज यह आत्मनिर्भर हो रहा है. पहले एक मोबाइल नहीं बनता था आज एक लाख करोड़ का एक्स्पोर्ट हो रहा है.
जीजेएम 2 के तहत दुरुस्त होंगे काम : शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में राजस्थान में गत सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के चलते आज सभी लोग पानी के लिए परेशान हैं. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है. राज्य सरकारों से प्रस्ताव लिए गए हैं. अब कुछ समय और लगेगा जिसके बाद सभी गड़बड़ियां ठीक होंगी. उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने थर्ड फेज कैनाल के लिए दिए बजट को रोके रखा, देरी से काम शुरू किए. चार रिजर्वायर को लंबित कर दिए. उन्होंने यह पाप किया जिसका नुकसान सभी उठा रहे हैं.