कांग्रेस ने हर कदम पर राजनीति की है, 'वंदे मातरम' को भी नहीं छोड़ा : शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
Published : November 22, 2025 at 10:31 AM IST

जोधपुर : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा ही हर कदम पर राजनीति करती रही है. स्वार्थ की राजनीति करना कांग्रेस की पहचान है. शेखावत ने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते रहे हैं. इसके खुलासे हाइड्रोजन बम के नाम पर भी करते रहे हैं. अब चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण प्रारंभ किया तो उसपर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है.

शनिवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगवानी करने आए शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के चुनाव के बाद वहां की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि न तो बंटवारे की राजनीति चलेगी और न ही तोड़ने वाले राजनीति देश में चलने वाली है. परिवार की राजनीति को भी जनता ने नकार दिया. जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में सिर्फ विकास की राजनीति ही चलेगी. इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आता है. अभी कई चुनाव बाकी हैं, उनमें भी जनता यही संदेश देगी. राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एसआईआर सिर्फ 12 राज्यों में करवाने के आरोप पर शेखावत ने कहा कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है. चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में यह प्रक्रिया चुनाव आयोग करवाएगा.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. राज्यसभा सांसद तिवाड़ी बोले- कांग्रेस ने देश, वंदे मातरम और जयपुर को सांप्रदायिक आधार पर बांटा

वंदे मातरम रत पर भी राजनीति : शेखावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब आनंद मठ में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा था तो यह गीत लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बना था. अभिवादन का पहला शब्द बन गया था. शहीदों का आखिरी शब्द बना था. इसी वंदे मातरम गीत को जिन लोगों ने अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए बांटने का काम किया, जिससे उनकी राजनीति चलती रहे. ऐसे लोगों ने जीवन पर्यंत बांटने और तोड़ने की ही राजनीति की है. वह लोग इसके अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकते.

उपराष्ट्रपति और बिरला की अगवानी : उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ. इसके बाद उपराष्ट्रपति एयरफोर्स स्टेशन से सादड़ी हेलीपैड, पाली के लिए प्रस्थान कर गए. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जोधपुर आगमन पर मंत्री शेखावत ने एयरपोर्ट पहुंच कर अगवानी की. शेखावत ने लोकसभा अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने उनका जनप्रतिनिधियों और प्रमुख पदाधिकारियों से परिचय कराया. इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार पालीवाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे. बिरला और उपराष्ट्रपति सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पुत्री के विवाह में भाग लेने आए हैं.

पढ़ें. घनश्याम तिवाड़ी ने दी चुनौती, बोले- मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने ही हटवाए थे वंदेमातरम् के अंश

GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT
वंदे मातरम विवाद
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
VANDE MATARAM ROW

