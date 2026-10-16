केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- युवाओं के संघर्ष की आड़ में अराजकता फैलाने कोशिश, सत्ता परिवर्तन था उद्देश्य
दिल्ली प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने विपक्ष पर साधा निशाना. कहा- अब इन प्रयासों के पीछे के वास्तविक इरादे सामने आ गए हैं.
Published : October 16, 2026 at 9:50 PM IST
जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं के हितों के नाम पर किए जा रहे आंदोलनों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि युवाओं के संघर्ष की आड़ लेकर समाज में अराजकता फैलाने और इसके जरिए सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी. अब इन प्रयासों के पीछे के वास्तविक इरादे सामने आ गए हैं. भारतीय मतदाता लोकतंत्र के प्रति पहले से अधिक परिपक्व हो चुका है. वह ऐसे राजनीतिक प्रयासों को समझता है.
जोधपुर आए केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं के हितों और उनके संघर्ष का आवरण ओढ़कर समाज को उद्वेलित करने तथा अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया. कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों और कांग्रेस के छिपे हुए इरादे अब उजागर हो चुके हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य अराजकता के रास्ते सत्ता परिवर्तन करना था.
शेखावत ने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले, उसी तरह के प्रयासों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय जनता ऐसे प्रयासों को समझती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उसकी समझ पहले से अधिक मजबूत हुई है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीजेपी के विभिन्न आंदोलनों के बाद भी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रचंड समर्थन मिला है. उन्होंने राजस्थान के नगर निकाय चुनावों सहित विभिन्न राज्यों के चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती थी, वहां भी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि झूठ फैलाकर और अराजकता पैदाकर राजनीतिक पद हासिल करने की कोशिश करने वालों को जनता का समर्थन नहीं मिलता.
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पर्यटन के प्रचार में काम आएंगे टूरिज्म इंफ्लुएंसर्स : जोधपुर एयरपोर्ट की वास्तुकला और पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म ब्लॉगर मार्बिन आची का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि आची हाल ही में जैसलमेर जाने के लिए जोधपुर आए थे. इस दौरान उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट की वास्तुकला और पश्चिमी राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले इसके स्वरूप की सराहना करते हुए एक वीडियो साझा किया था. शेखावत ने बताया कि संयोग से दिल्ली में उनकी मुलाकात मार्बिन आची से हुई. इस दौरान पश्चिमी राजस्थान सहित देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई.
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यटन स्थलों की पहचान मजबूत करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए प्रभावशाली सोशल मीडिया क्रिएटर्स और टूरिज्म इंफ्लुएंसर्स की मदद ली जा सकती है. केंद्रीय मंत्री ने मार्बिन आची की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया. उन्होंने बताया कि आची मूल रूप से नाइजीरिया से हैं और अमेरिका में पढ़े-लिखे तथा वहीं पले-बढ़े हैं. इसके बावजूद भारतीय संस्कृति के प्रति उनका विशेष लगाव है.
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टूरिज्म ब्लॉगर के रूप में वे सक्रिय हैं और सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं. शेखावत ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय क्रिएटर्स के माध्यम से भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन स्थलों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने की संभावनाएं हैं. इससे पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन को भी व्यापक पहचान दिलाने में मदद मिल सकती है. जोधपुर एयरपोर्ट पर पानी गिरने और नाली अवरुद्ध होने से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शेखावत ने कहा कि कुछ स्थानीय लोगों ने इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी चीजों को देखने और उनके प्रति गर्व करने का अलग नजरिया होता है.