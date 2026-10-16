ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- युवाओं के संघर्ष की आड़ में अराजकता फैलाने कोशिश, सत्ता परिवर्तन था उद्देश्य

केंद्रीय मंत्री शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं के हितों के नाम पर किए जा रहे आंदोलनों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि युवाओं के संघर्ष की आड़ लेकर समाज में अराजकता फैलाने और इसके जरिए सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी. अब इन प्रयासों के पीछे के वास्तविक इरादे सामने आ गए हैं. भारतीय मतदाता लोकतंत्र के प्रति पहले से अधिक परिपक्व हो चुका है. वह ऐसे राजनीतिक प्रयासों को समझता है.

जोधपुर आए केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि युवाओं के हितों और उनके संघर्ष का आवरण ओढ़कर समाज को उद्वेलित करने तथा अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया. कॉकरोच जनता पार्टी, वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों और कांग्रेस के छिपे हुए इरादे अब उजागर हो चुके हैं. इन प्रयासों का उद्देश्य अराजकता के रास्ते सत्ता परिवर्तन करना था.