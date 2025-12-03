केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहा विपक्ष
शेखावत ने कहा कि विपक्ष ने बिहार में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनको तमाचा जड़ दिया.
Published : December 3, 2025 at 6:11 PM IST
जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सारथी ऐप को मुद्दा बनाने पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडी को घेरा. उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र और अब बिहार में जिस तरीके से एनडीए की बड़ी जीत हुई, इसके बाद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास बोलने को कुछ नहीं बचा, इसलिए वे नॉन इश्यू को इश्यू बना खुद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक होने का दिखावा कर रहे हैं.
बुधवार को जोधपुर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि विपक्ष ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी. बिहार में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बातें हुई, लेकिन धरातल पर इनको जनता ने कोई रिस्पांस ने नहीं दिया. उल्टा बिहार में तमाचा जड़ दिया, अब संसद में इस मुद्दे पर हल्ला मचा रहे हैं. हालांकि, यह उनका अधिकार है, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं. शेखावत ने कहा कि घुसपैठियों खासकर रोहिंग्या की समस्या का भी समाधान एसआईआर से होगा.
गुलामी से मुक्त हो रहे: शेखावत ने राजभवन के लोकभवन बनने को अच्छी पहल बताया. वे बोले, हमने राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया. इससे गुलामी की दास्तां को समाप्त किया जा रहा है. हम गुलामी के सभी प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर भारत की विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित हो रहे हैं. वर्तमान पीढ़ी भाग्यशाली है, जो विकसित होता भारत देख रही है.
सीएम से हर विषय पर हुई बात: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा को लेकर सवाल पर शेखावत ने कहा कि यकीनन उनके साथ यात्रा के दौरान सभी तरह के मुद्दों पर बात हुई है. राजनीतिक और प्रशासकीय दृष्टि से बात हुई है. हमारी सरकार के रोडमैप पर भी चर्चा हुई. चर्चा सभी विषयों पर हुई. इसमें राजस्थान को आगे बढ़ाना शामिल है.