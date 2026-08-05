ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- निकाय चुनाव में भी खिलेगा कमल, नजर नहीं आया गहलोत का तिलिस्म

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )