केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- निकाय चुनाव में भी खिलेगा कमल, नजर नहीं आया गहलोत का तिलिस्म
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बोले, भारत-यूके FTA से राजस्थान के हस्तशिल्प को मिलेगा बड़ा लाभ.
Published : August 5, 2026 at 2:53 PM IST
जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई धारा बही है. भाजपा का पूरा संगठन एकजुट होकर पूरी गंभीरता से चुनाव की तैयारी कर रहा है. राजस्थान की जनता का पूरा आशीर्वाद फिर भाजपा को मिलेगा. शेखावत ने भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देश और विशेषकर राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर बताया.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को अपने निज निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत के इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट और लेदर उद्योग को बड़ी राहत मिली है. अब भारत से यूके निर्यात होने वाले 99% उत्पाद बिना आयात शुल्क (जीरो टैरिफ) के वहां के बाजार में पहुंच सकेंगे. इस समझौते की सफलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लागू होने के पहले ही दिन भारत से 140 मिलियन यूएस डॉलर के उत्पाद यूके निर्यात किए गए.
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भारत-यूके FTA के फायदे: शेखावत ने समझौते का राजस्थान पर सीधे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा, जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट, जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी और राजस्थान के लेदर गुड्स बड़ी मात्रा में यूके निर्यात होते हैं. आयात शुल्क शून्य होने से प्रदेश के इन उद्योगों को निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा. निर्यात में भारी उछाल आएगा. इस एग्रीमेंट में फ्री ट्रेड के साथ 'मोबिलिटी समझौता' भी शामिल है. इससे व्यापार और रोजगार के सिलसिले में यूके जाने वाले भारतीयों को वर्क वीजा आसानी से मिल सकेगा. तकनीकी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के लिए यूके के दरवाजे खुलेंगे और भारत की प्रतिभा दुनिया में अपना डंका बजाएगी.
'जादूगर' के सवाल पर तंज: पत्रकारों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चार दिन जोधपुर में रहने और उनके 'जादू' चलने की संभावना पर सवाल पूछा तो शेखावत ने तंज कसा, मैं तो अभी आया हूं, मुझे कोई तिलिस्म दिख नहीं रहा.
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