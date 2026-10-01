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विश्वेंद्र सिंह के बयान पर शेखावत का कांग्रेस पर निशाना, बोले- दाल में कुछ काला है

केंद्रीय संस्‍कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उठाए सवालों के बाद प्रदेश में सियासी बवाल जारी है. भाजपा नेता लगातार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर तंज कस रहे हैं. गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा.