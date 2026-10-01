विश्वेंद्र सिंह के बयान पर शेखावत का कांग्रेस पर निशाना, बोले- दाल में कुछ काला है
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा- निकाय चुनावों में कांग्रेस के दावे गलत साबित हुए. भाजपा ने 70 प्रतिशत से अधिक निकायों में प्रमुख बनाए.
Published : October 1, 2026 at 9:59 PM IST
जयपुर: पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की ओर से अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उठाए सवालों के बाद प्रदेश में सियासी बवाल जारी है. भाजपा नेता लगातार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर तंज कस रहे हैं. गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा.
शेखावत ने कहा कि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह जैसे जिम्मेदार और स्पष्ट छवि वाले नेता ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए हैं तो इससे साफ है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में 'दाल में कुछ काला' नजर आता है.
भाजपा ने 70 प्रतिशत से अधिक निकाय प्रमुख बनाए : गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने का दावा कर रही थी, लेकिन भाजपा ने 70 प्रतिशत से अधिक निकायों में अपने चेयरमैन बनाने में सफलता हासिल की. शेखावत ने कहा, पंचायती राज चुनावों के परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस इसी तरह की टिप्पणियां करेगी. उन्होंने कहा कि इसके बाद कांग्रेस कभी ईवीएम को तो कभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहरा सकती है.
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ग्रामीण निकायों के परिणाम में भी यही टिप्पणी होगी : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय भी पंचायती राज चुनावों को अलग-अलग चरणों में कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया था. उन्होंने कहा कि उस समय के जिलों में से करीब 60 प्रतिशत जिलों में जनता ने भाजपा को जिला प्रमुख बनाने का अवसर दिया था. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के बाद तीसरा इंजन शहरी निकायों में खड़ा कर चुकी है और ग्रामीण निकायों के परिणाम आएंगे तो वह इसी तरह की टिप्पणियां करेंगे, लेकिन जीत भाजपा ही हासिल करेगी.
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राजस्थान की संस्कृति और विरासत से परिचित होंगे खिलाड़ी : इसके बाद गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुरू हुई योनेक्स सनराइज ऑल इंडिया बैडमिंटन रैंकिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में देशभर से करीब 1700 खिलाड़ी, कोच, निर्णायक और अन्य स्टाफ हिस्सा ले रहे हैं. शेखावत ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागी खेल के साथ जयपुर और राजस्थान की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों को भी करीब से जान सकेंगे. प्रतियोगिता 9 अक्टूबर तक चलेगी. इस दौरान शेखावत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया और स्वयं भी बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.