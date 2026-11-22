Panchayat Election Results : शेखावत बोले- 'डबल इंजन' सरकार के बाद भी ऐसे नतीजे अंतरावलोकन का अवसर
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की.
Published : November 22, 2026 at 5:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के नतीजों की चर्चा प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है. सत्ताधारी दल भाजपा के लिए इन चुनावी नतीजों को बड़ा झटका माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि 'डबल इंजन' की सरकार होने के बावजूद ऐसे नतीजे आत्मावलोकन का अवसर हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन मंत्री अजेय कुमार से मुलाकात कर चुनावी नतीजों पर चर्चा की. भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, जहां जीत और हार की समान ऊर्जा के साथ समीक्षा की जाती है.
हर स्तर पर होगी समीक्षा: गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज उनका जयपुर का प्रवास है और वे सहज रूप से पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार से मिलने और चर्चा करने के लिए आए हैं. भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, जहां हम जीतने के बाद भी और हार के बाद भी समान ऊर्जा के साथ समीक्षा करते हैं. डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस तरह के परिणाम आना निश्चित रूप से हम सबके लिए अंतरावलोकन का अवसर है. पार्टी में सभी स्तरों पर हार के कारणों की समीक्षा होगी.
पढ़ें: पंचायत चुनाव के मैदान में बीजेपी चारों खाने चित्त, एक्सपर्ट से जानिये बीजेपी की हार व कांग्रेस की जीत के 8 बड़े कारण
समीक्षा और संवाद से सुधार के कदम उठाएंगे: गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अभी जिला परिषद और पंचायत समिति के वार्डों के नतीजे आए हैं. अब प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव होने हैं.यह प्रक्रिया पूरी होने पर पार्टी जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर निश्चित रूप से सभी स्टेक होल्डर्स बैठकर इस पर चर्चा करेंगे. समीक्षा और संवाद भी होगा और सुधार के कदम भी उठाए जाएंगे.
परफॉर्मेंस और डिलीवरी में कहां कमी, पता करेंगे: शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी नतीजों से निराश होने वाले लोग नहीं हैं. हम उस विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने लोकसभा में दो सीट से लेकर एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने तक का सफर तय किया है. इसलिए हम डबल इंजन की सरकार की परफॉर्मेंस और उसकी डिलीवरी को लोगों तक पहुंचाने में कहां कमी रह गई, इस पर हम सब विचार करेंगे. अगर कुछ दुरुस्त करने की जरूरत होगी तो दुरुस्त करेंगे.
पढ़ेंः Panchayat Election Results : सत्तारूढ़ दल को जबरदस्त झटका, 23 जिला परिषदों में कांग्रेस को बहुमत, BJP पांच पर सिमटी..नागौर में RLP का परचम
अशोक गहलोत के बयान पर दिया जवाब: चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बयान से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का विषय है. इस पर उन्हें क्या टिप्पणी करनी चाहिए.
पढ़ेंः पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत ने बदला राजस्थान का सियासी समीकरण, जानें क्यों भाजपा को लगी पटखनी
पढ़ेंः राजसमंद : सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग का ही बनेगा प्रमुख, देलवाड़ा में कांग्रेस काे बहुमत, फिर भी आरएलपी की बनेगी प्रधान