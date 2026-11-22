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Panchayat Election Results : शेखावत बोले- 'डबल इंजन' सरकार के बाद भी ऐसे नतीजे अंतरावलोकन का अवसर

गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे भाजपा के प्रदेश मुख्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के नतीजों की चर्चा प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है. सत्ताधारी दल भाजपा के लिए इन चुनावी नतीजों को बड़ा झटका माना जा रहा है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि 'डबल इंजन' की सरकार होने के बावजूद ऐसे नतीजे आत्मावलोकन का अवसर हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन मंत्री अजेय कुमार से मुलाकात कर चुनावी नतीजों पर चर्चा की. भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, जहां जीत और हार की समान ऊर्जा के साथ समीक्षा की जाती है.

हर स्तर पर होगी समीक्षा: गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज उनका जयपुर का प्रवास है और वे सहज रूप से पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार से मिलने और चर्चा करने के लिए आए हैं. भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, जहां हम जीतने के बाद भी और हार के बाद भी समान ऊर्जा के साथ समीक्षा करते हैं. डबल इंजन की सरकार होते हुए भी इस तरह के परिणाम आना निश्चित रूप से हम सबके लिए अंतरावलोकन का अवसर है. पार्टी में सभी स्तरों पर हार के कारणों की समीक्षा होगी.