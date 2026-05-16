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केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने श्रीनाथजी के किए दर्शन, आधा काफिला कर PM मोदी की अपील का किया पालन

नाथद्वारा: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार सुबह अपनी पत्नी के साथ नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथजी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए. प्रभु के दर्शनों के उपरांत मंदिर परंपरा के अनुसार मंत्री शेखावत और उनकी पत्नी का स्वागत मंदिर मंडल के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय द्वारा उपरना (रजाई) ओढ़ाकर और श्रीनाथजी का प्रसाद भेंट कर किया गया. यहां उन्होंने कुछ देर मंदिर मंडल के अधिकारियों से बातचीत कर युवराज विशाल बावा के 'नाथद्वारा विजन 2030' की जानकारी ली और इसमें सहयोग की बात कही.

दो दिवसीय मेवाड़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत के काफिले में केवल तीन गाड़ियां दिखाई दीं. उन्होंने प्रधानमंत्री की ईंधन बचत वाले अपील का पालन करते हुए अपना काफिला आधा कर दिया था. उन्होंने प्रधानमंत्री की इस अपील को दोहराते हुए आमजन से अनुरोध किया कि वे भी इस समय सहयोग करें और देश की उन्नति में भागीदार बने. पिछले दो दिनों में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद के कई कार्यक्रमों में शिरकत की और जनसमस्याएं भी सुनीं.