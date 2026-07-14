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अंतरिक्ष की गहराइयों को नजदीक से समझ सकेगी जेन-Z, स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी ने खोला द्वार

मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया अत्याधुनिक गैलरी का उद्घाटन.

Space Exploration Gallery bhopal
स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 10:59 PM IST

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​भोपाल: ​राजधानी भोपाल स्थित रीजनल साइंस सेंटर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का लोकार्पण किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के गौरव को बढ़ाने वाला कदम बताया, वहीं केंद्रीय मंत्री ने इसे प्रधानमंत्री की विरासत भी और विकास भी के संकल्प को साकार करने का अनुपम उदाहरण कहा.

​विरासत और विकास का अनूठा संगम

​लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा "मध्य प्रदेश न केवल देश का दिल है, बल्कि अब यह संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ अंतरिक्ष की ओर भी लंबी छलांग लगा रहा है. धरातल पर अपनी समृद्ध संस्कृति के संवर्धन से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के सभी विषयों पर जिस तरह मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, वह सराहनीय है. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र 'विरासत भी और विकास भी' को पूरी तरह से चरितार्थ करता है."

भोपाल में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का शुभारंभ (ETV Bharat)

​प्रागैतिहासिक काल से लेकर गगनयान तक का सफर

Space Exploration Gallery bhopal
अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का शुभारंभ (ETV Bharat)

​इस गैलरी को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के सहयोग से खास ढ़ंग से तैयार किया गया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस दीर्घा में अंतरिक्ष के प्रागैतिहासिक काल (नासदीय सूक्त और आर्यभट्ट) से लेकर आधुनिक काल (चंद्रयान-3, मंगलयान और गगनयान) तक की भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा को बहुत ही विस्तार से प्रदर्शित किया गया है. यह गैलरी न केवल सूचना देती है, बल्कि इंटरैक्टिव तरीके से युवा विद्यार्थियों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई सोच को भी पैदा करेगी.

Space Exploration Gallery bhopal
अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का शुभारंभ (ETV Bharat)

​मध्य प्रदेश की नई स्पेस पालिसी को मिलेगा बल

​समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश ने अपनी नई स्पेस पॉलिसी बनाई है. यह अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा प्रदेश के उस विजन और पालिसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावी इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी खड़ी करने में बड़ा योगदान देगी. भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा बनाई गई यह गैलरी देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी मजबूती देगी.

​कम खर्च में जिला प्रशासन का बेहतरीन मॉडल

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अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा का शुभारंभ (ETV Bharat)

​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला प्रशासन के इस अनूठे प्रयास की सराहना की. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने अपनी निधि का बहुत ही विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए कम खर्च में अधिकतम ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला यह शानदार मॉडल तैयार किया है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका भोपाल आगमन और मार्गदर्शन हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. मुख्यमंत्री ने महापौर मालती राय, सभापति किशन सूर्यवंशी और पूरी टीम को भोपाल की गरिमा बढ़ाने वाले इस अभिनव कार्य के लिए बधाई दी.

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