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केंद्रीय मंत्री शेखावत का EWS आरक्षण के पात्रता नियमों के सरलीकरण का इशारा, मायड़ भाषा को लेकर कही बड़ी बात...जानिए

जोधपुर सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात करते मंत्री शेखावत. ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण के पात्रता नियमों को सरल करने के लिए बदलाव के सकारात्मक संकेत दिए. उन्होंने इशारा किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है. हाल में इस विषय पर बैठक भी हुई. उम्मीद है कि जल्द ही इसका कोई रास्ता निकलेगा.