केंद्रीय मंत्री शेखावत का दावा, 'बिहार में बनेगी एनडीए सरकार'

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दावा किया कि बिहार चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगा. उन्होंने जीएसटी कटौती से आर्थिक बढ़त का भरोसा जताया.

Published : October 20, 2025 at 1:26 PM IST

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ विजय होगा और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सोमवार को जोधपुर में अपने आवास पर लोगों की जनसुनवाई की. इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होने वाला है. बिहार में एक बार बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है.

पिछले कई दिनों से बिहार के दौरे पर रहे शेखावत रविवार को ही जोधपुर लौटे हैं. जीएसटी में बदलाव से बाजार पर पड़े प्रभाव को लेकर मंत्री शेखावत ने कहा कि एक बार फिर से जीएसटी के स्लैब का कम करने से मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 20 लाख करोड़ की अतिरिक्त सेल इस साल होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से देश ने डबल दीपावली मनाई है. फैसला होने के बाद से नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर मार्केट में बूम देखा है.भारत में आज यह सारे गुड्स स्वदेश में निर्मित होते हैं, इसका कंप्लीट इफेक्ट इस पर पड़ा है. यह सिर्फ जीएसटी को कम करना और बचत का विषय नहीं है. सेल्स बढ़ती है तो उससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ती है. इससे रोजगार भी बढ़ता है और इसका इफेक्ट बड़ा होता है.

दीपावली की शुभकामनाएं दी: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने देश और प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'सभी को हृदयपूर्वक दीपावली की शुभकामनाएं. यह दीपावली का पर्व आप सबके जीवन में नए प्रकाश का उदय करें. इन दीपों की रोशनी में आप सभी के दुख, संकट, कष्ट सारे जलकर भस्म हो जाएं. इस दीपावली पर हम यह संकल्प लें कि हम उन लोगों के घर में रोशनी लाने का प्रयास करेंगे, अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से, जिनके घर में आज भी अंधेरा है.'

