केंद्रीय मंत्री शेखावत का दावा, 'बिहार में बनेगी एनडीए सरकार'

जनसुनवाई करते शेखावत ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ विजय होगा और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सोमवार को जोधपुर में अपने आवास पर लोगों की जनसुनवाई की. इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होने वाला है. बिहार में एक बार बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है. पिछले कई दिनों से बिहार के दौरे पर रहे शेखावत रविवार को ही जोधपुर लौटे हैं. जीएसटी में बदलाव से बाजार पर पड़े प्रभाव को लेकर मंत्री शेखावत ने कहा कि एक बार फिर से जीएसटी के स्लैब का कम करने से मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 20 लाख करोड़ की अतिरिक्त सेल इस साल होगी. पढ़ें: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गुजरात में कैबिनेट बदलने के बताए मायने...जानिए