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परिवार से बाहर नहीं देखती कांग्रेस, राहुल के कोटा संवाद को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया स्टंट

केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारह साल के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी देखी.

Minister Shekhawat on rahul gandhi
मीडिया से बात करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 17, 2026 at 9:03 PM IST

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जयपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल के छात्र-युवा संवाद कार्यक्रम को महज राजनीतिक स्टंट करार दिया. शेखावत ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार तक सीमित है, उसे परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. यही वजह है कि कांग्रेस सिमटकर राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गई है.

राहुल गांधी कोटा में पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर युवाओं से संवाद कर रहे हैं. कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बता रही है. वहीं, भाजपा ने इसे परीक्षा से ठीक पहले छात्रों का ध्यान भटकाने वाला कार्यक्रम बताया और पूर्ववर्ती सरकार में हुए पेपर लीक पर राहुल से जवाब मांगा. शेखावत ने बुधवार को जयपुर भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी देखी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी युवाओं से संवाद करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती. संवाद के साथ युवाओं के लिए अवसर बनाना जरूरी है.

शेखावत ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से मिलते हैं और योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करते हैं, तो वह भी युवाओं से सीधा जुड़ाव है. उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करते हैं, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करना चाहती.

उन्होंने कहा कि युवाओं से संवाद केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके लिए अवसर और योजनाएं तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश नीति पक्षाघात, भ्रष्टाचार, लगातार आतंकवादी घटनाओं और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था.

पढ़ें: राहुल का कोटा दौरा: गहलोत का तंज- नीट पेपर करने के लिए सेना को झोंकने से दुनिया में क्या जाएगा संदेश?

बीजेपी पर प्रतिबंध विफल कोशिश: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाजपा पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस और अशोक गहलोत के पास बयानबाजी करने के अलावा कुछ बचा नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके विचार परिवार को रोकने या प्रतिबंधित करने की कोशिश कांग्रेस पहले भी कई बार कर चुकी है, लेकिन हर बार उसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी पहले से अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ी.

शेखावत ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल देश ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बन चुकी है और करोड़ों कार्यकर्ताओं व परिवारों का समर्थन उसके साथ जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि आज की परिस्थितियों में कोई भी राजनीतिक शक्ति भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा या उसे कमजोर करने की कल्पना भी नहीं कर सकती.

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घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूत: केंद्र सरकार के कार्यकाल को परिवर्तन और सुशासन का दौर बताते हुए शेखावत ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता ने जो निर्णय लिया, वह कई दृष्टियों से ऐतिहासिक था.शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और लगभग तीन दशक बाद देश को स्थिर बहुमत वाली सरकार मिली. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को केवल घोषित नहीं किया, बल्कि उन्हें धरातल तक पहुंचाने की नई कार्य संस्कृति विकसित की.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च रखते हुए देश ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मंचों पर मजबूती से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि इसी कार्यशैली के कारण जनता ने वर्ष 2019 में दोबारा विश्वास जताया और वर्ष 2024 में एनडीए को फिर बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में देश में शासन व्यवस्था को लेकर जो अविश्वास का माहौल बना था, वह अब विश्वास में बदला है.

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