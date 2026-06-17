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परिवार से बाहर नहीं देखती कांग्रेस, राहुल के कोटा संवाद को केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया स्टंट

मीडिया से बात करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ( ETV Bharat Jaipur )