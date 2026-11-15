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जेजेएम घोटाले पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरा, कहा- लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते घोटाला हुआ

दिल्ली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे. ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में जिस तरह की लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते घोटाला हुआ, उसके बाद कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक आधार नहीं बचता. शेखावत ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन मंत्री कई महीनों तक जेल में रहे और अभी भी अनेक अधिकारी और ठेकेदार जेल में हैं. रविवार को दिल्ली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कही.