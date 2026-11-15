जेजेएम घोटाले पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को घेरा, कहा- लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते घोटाला हुआ
देश की आर्थिक प्रगति पर शेखावत ने कहा कि भारत में सुरक्षा, शांति और स्थिरता का माहौल आर्थिक विकास को गति दे रहा है.
Published : November 15, 2026 at 3:05 PM IST
जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन में जिस तरह की लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते घोटाला हुआ, उसके बाद कांग्रेस के पास इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक आधार नहीं बचता. शेखावत ने कहा कि इस मामले में तत्कालीन मंत्री कई महीनों तक जेल में रहे और अभी भी अनेक अधिकारी और ठेकेदार जेल में हैं. रविवार को दिल्ली से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में ये बातें कही.
कांग्रेस के पास सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं: शेखावत से जल जीवन मिशन को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बारे में पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में क्या प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन वे नहीं मानते कि इस प्रकरण में कांग्रेस के पास सवाल पूछने की कोई गुंजाइश बची है. कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हुई लापरवाही और कथित मिलीभगत के कारण बड़ा घोटाला सामने आया था. जिस योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराना था, उसके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर विषय हैं. ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए.
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सुरक्षा और स्थिरता से अर्थव्यवस्था को मिल रही गति: देश की आर्थिक प्रगति पर शेखावत ने कहा कि भारत में सुरक्षा, शांति और स्थिरता का माहौल आर्थिक विकास को गति दे रहा है. वैश्विक स्तर पर युद्ध, भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में व्यवधान के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए हुए है.
एससीओ की सांस्कृतिक बैठक में 22 देशों को निमंत्रण: शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के अनुरूप भारत में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सांस्कृतिक बैठक आयोजित की जा रही है. प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे. बैठक में सदस्य देशों के अलावा साझेदार और पर्यवेक्षक देशों को भी आमंत्रित किया गया है. कुल 22 देशों के संस्कृति मंत्रियों और प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया है. 15 से अधिक देशों ने भागीदारी की पुष्टि की है.
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संघ के शताब्दी वर्ष पर जोधपुर में आयोजन सौभाग्य की बात: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के आयोजन पर उन्होंने कहा कि संघ ने सौ वर्षों की यात्रा में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता के भाव को मजबूत करने के लिए काम किया है. जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति और मार्गदर्शन शहर के स्वयंसेवकों के लिए सौभाग्य की बात है.
डबल इंजन सरकार पर जताया भरोसा: राजस्थान के पंचायत चुनावों पर शेखावत ने भाजपा की डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यशैली का उल्लेख करते हुए ग्रामीण मतदाताओं से समर्थन मिलने का भरोसा जताया. उन्होंने भाजपा के कमल निशान पर चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दीं.
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