मारवाड़ ट्रैवल मार्ट का आगाज: मंत्री शेखावत बोले- विश्व के पर्यटन नक्शे पर इलाके को मिलेगी नई पहचान
क्षेत्र की समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति, कला, परंपराओं और पर्यटन अनुभवों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजन.
Published : September 20, 2026 at 7:15 PM IST
जोधपुर: शहर में पहली मारवाड़ ट्रैवल मार्ट का रविवार को आगाज हुआ. तीन दिवसीय मार्ट में राजस्थान के साथ अन्य राज्यों से भी ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. मुख्य संरक्षक एवं पूर्व सांसद गज सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका उद्घाटन किया. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के पर्यटन विभाग की आयुक्त रूक्मणी रियार, एफएचटीआर के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शाहपुरा मौजूद थे.
केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह आयोजन मारवाड़ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा. इससे स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को मजबूती मिलेगी. शेखावत ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों से संवाद किया और मारवाड़ के पर्यटन को नई दिशा देने को लेकर विचार-विमर्श किया.मारवाड़-थार क्षेत्र की समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति, कला, परंपराओं और विविध पर्यटन अनुभवों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 से 22 सितंबर तक मारवाड़ ट्रैवल मार्ट किया जा रहा है.
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पर्यटन अब अनुभव लेने का जरिया भी: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, आज का यात्री केवल होटल, परिवहन और अन्य सुविधाओं के आधार पर गंतव्य का चयन नहीं करता, बल्कि वहां का समग्र अनुभव लेकर लौटना चाहता है. मारवाड़ आने वाला पर्यटक मेहरानगढ़ को केवल स्मारक के रूप में न देखें, बल्कि उसका इतिहास जानें, स्थानीय संस्कृति को समझें, रात के आकाश में तारों को निहारें, लोक संगीत सुनें और यहां के खान-पान, हस्तशिल्प तथा जीवनशैली का अनुभव लेकर जाएं.
हर होटल में गूंजे कमायचा: शेखावत ने स्थानीय कला एवं कलाकारों को पर्यटन से जोड़ने पर विशेष जोर दिया. वे बोले, मारवाड़ के हर होटल में स्थानीय लोकवाद्य और लोक कलाकारों की उपस्थिति होनी चाहिए. कमायचा जैसे पारंपरिक वाद्य केवल मंचीय प्रस्तुतियों तक सीमित न रहें, बल्कि पर्यटकों के अनुभव का हिस्सा बनें. पर्यटक जब मारवाड़ आए तो उसे यहां की मिट्टी, संगीत, लोककथाओं, खान-पान और परंपराओं से परिचित कराया जाएं. लोक संस्कृति को पर्यटन उत्पाद का अभिन्न हिस्सा बनाने की आवश्यकता है.
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‘केसरिया बालम’ के पीछे की कहानी जानें: पर्यटन मंत्री ने कहा, हमारी लोक संस्कृति में ऐसे अनेक गीत, कथाएं और परंपराएं हैं, जिनके पीछे सदियों का इतिहास और भावनात्मक जुड़ाव है. ‘केसरिया बालम’ क्यों गाया गया और उसके पीछे की कहानी क्या है, यदि पर्यटक यह जानकर यहां से जाए तो उसका अनुभव कहीं अधिक समृद्ध होगा. पर्यटक को केवल किसी वस्तु को दिखाकर या स्मारक तक ले जाकर वापस नहीं भेजना है, बल्कि स्थानीय जीवन और संस्कृति का वास्तविक अनुभव देकर विदा करना है. यही भविष्य के पर्यटन की दिशा है.
जिम्मेदार पर्यटन के रूप में विकसित हो मारवाड़: शेखावत ने कहा कि मारवाड़ को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है. पर्यटन विकास के साथ स्थानीय पर्यावरण, संस्कृति, विरासत और समुदाय के हितों का संरक्षण भी उतना ही अहम है. केवल सुविधा आधारित पर्यटन कैंप तैयार करने से बात पूरी नहीं होगी. आज वैश्विक पर्यटन ओवरऑल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट का विषय बन चुका है, इसलिए पूरे गंतव्य को एक इकाई के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है.
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डेस्टिनेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी की दिशा में काम शुरू: केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, देश में पर्यटन स्थलों के समग्र विकास और बेहतर प्रबंधन के लिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी की दिशा में काम शुरू किया गया है. आने वाले समय में किसी एक स्मारक या पर्यटन स्थल के विकास तक सीमित रहने के बजाय पूरे डेस्टिनेशन के अनुभव, कनेक्टिविटी, स्वच्छता, सुविधाओं, स्थानीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण को साथ लेकर चलना होगा. यह विचार करना जरूरी है कि वर्ष 2047 में हमारा पर्यटन कैसा होगा और अगले पांच, दस तथा पंद्रह वर्षों में हमारे पर्यटन स्थलों की स्थिति क्या होगी. इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टि के साथ अभी से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा.
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