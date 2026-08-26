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राहुल को भारत की संस्कृति की जानकारी नहीं, मनुस्मृति पर बयान उथला - गजेंद्र सिंह शेखावत

शेखावत ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक विषय पर मूल संदर्भ और तत्कालीन परिस्थितियों को समझे बिना टिप्पणी करना या राजनीतिक लाभ के लिए उसे तोड़-मरोड़ कर पेश करना अनुचित और निंदनीय है. भारत की सभ्यतागत चेतना और सांस्कृतिक मान-बिंदुओं के प्रति जन-आस्था को प्रदूषित करने और गौरवशाली इतिहास को नीचा दिखाने के लिए पिछले 200 वर्षों में कई सुनियोजित प्रयास हुए. अंग्रेजों ने जानबूझकर यह किया. स्वतंत्रता के बाद जब इतिहास और सांस्कृतिक मान-बिंदुओं को सही करने का अवसर था, तब राहुल गांधी के पूर्वजों के शासनकाल में इसे सुधारने के बजाय सभ्यतागत चेतना को और दूषित किया गया. आज भी उसी मानसिकता से देश को बांटने वाले बयान दिए जा रहे हैं.

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि राहुल को भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यतागत चेतना, वेदों, पुराणों और उपनिषदों की कितनी जानकारी है, यह उनके उथलेपन और मनुस्मृति पर दिए बयान से स्पष्ट हो गया है.

शेखावत बुधवार को ही दिल्ली से जोधपुर आए हैं. शेखावत ने कहा कि भारत ने मातृशक्ति को 'इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिस्पेक्ट' दिया है. यहां ज्ञान के लिए मां सरस्वती, शक्ति के लिए मां दुर्गा और धन-समृद्धि के लिए मां महालक्ष्मी की पूजा होती है. जहां गार्गी, मैत्रेयी और कात्यायनी जैसी विदुषी स्त्रियां हुई हों, उस समाज के बारे में अनर्गल टिप्पणी अशोभनीय और निंदनीय है और यह उनके ज्ञान के उथलेपन को उजागर करती है.

नकली नोटों की खेप की गहन जांच होनी चाहिए: जयपुर में नकली नोट बरामदगी और कांग्रेस नेता के पुत्र का नाम आने पर शेखावत ने कहा कि देश में और बाहर बैठी भारत-विरोधी ताकतें, जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति पच नहीं रही, वे ऐसे षड्यंत्र में लिप्त हैं. सरकार सजगता से ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रही है. जयपुर में पकड़ी गई खेप की शुरुआत से अंत तक गहन जांच होनी चाहिए. इसका स्रोत क्या है, नोट कहां प्रिंट हुए और सप्लायर कौन है, ताकि पुनरावृत्ति रोकी जा सके. चुनाव के संवेदनशील माहौल में कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता या राजनीतिक परिवार के बच्चों के पास से इतनी बड़ी खेप मिलना चिंताजनक है. सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को जिम्मेदारी और शुचिता से आचरण करना चाहिए. राजस्थान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस घटना पर अपना रुख और स्पष्टीकरण जनता के सामने रखना चाहिए.

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निकाय चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी: शेखावत ने कहा कि भाजपा जोधपुर और राजस्थान के लगभग सभी निकायों में प्रचंड बहुमत से जीतेगी. डबल इंजन सरकार ने ढाई साल में जिस तरह काम किया है, उसे देखते हुए भरोसे से कह सकता हूं कि पार्टी नया कीर्तिमान स्थापित कर परचम फहराएगी. दावेदारों की अधिक संख्या पर कहा कि स्थानीय निकाय में दावेदार अधिक होते हैं, यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आस्था दर्शाता है. पार्टी में क्षमतावान कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए. युवाओं को टिकट देने पर कहा कि निकाय चुनाव में हमेशा युवाओं को अधिक अवसर मिलता है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 46 साल के हैं, ऐसे में युवाओं को मौका देने को लेकर यह प्रश्न अब बेमानी हो गया है. शेखावत ने सांसद सेवा केंद्र में निकाय चुनाव को लेकर बैठक भी ली.