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उदयपुर में 'बाबोसा' को किया याद, शेखावत ने की अपील - आपदा में न बिखरें देशवासी

उदयपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत (बाबोसा) की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आमजन की उपस्थिति रही. बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत का जीवन जनसेवा, ईमानदारी और सुशासन का प्रतीक था. उन्होंने हमेशा गरीब, किसान और जरूरतमंद लोगों के हितों को प्राथमिकता दी.

उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत की कार्यशैली, दूरदर्शी सोच और जनता से सीधा जुड़ाव आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है. बाबोसा ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सादगी, पारदर्शिता और विकास आधारित राजनीति को महत्व दिया. यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें सम्मान और आदर के साथ याद करते हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए आह्वान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियां सामने हैं और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश को जागरूक करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं.