उदयपुर में 'बाबोसा' को किया याद, शेखावत ने की अपील - आपदा में न बिखरें देशवासी
केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए और अधिक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ेगा.
Published : May 15, 2026 at 12:08 PM IST
उदयपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत (बाबोसा) की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और आमजन की उपस्थिति रही. बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भैरों सिंह शेखावत का जीवन जनसेवा, ईमानदारी और सुशासन का प्रतीक था. उन्होंने हमेशा गरीब, किसान और जरूरतमंद लोगों के हितों को प्राथमिकता दी.
उन्होंने कहा कि भैरों सिंह शेखावत की कार्यशैली, दूरदर्शी सोच और जनता से सीधा जुड़ाव आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है. बाबोसा ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सादगी, पारदर्शिता और विकास आधारित राजनीति को महत्व दिया. यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें सम्मान और आदर के साथ याद करते हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से किए गए आह्वान को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियां सामने हैं और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश को जागरूक करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं.
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गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिना किसी भय या घबराहट का वातावरण बनाए सभी नागरिकों को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी समझनी होगी. उन्होंने कहा कि 'सबका प्रयास, सबका विश्वास' की भावना के साथ देश हर चुनौती का सामना कर सकता है. उन्होंने देशवासियों से राष्ट्रहित में एकजुट होकर देश के साथ खड़े रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जब-जब भारत पर किसी प्रकार की आपदा आई है, तब-तब देशवासियों ने एकजुट होकर मिसाल पेश की है. चाहे प्राकृतिक संकट हो या कोई अन्य कठिन परिस्थिति, भारत के लोगों ने हमेशा मिलकर उसका सामना किया है. केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि देश हर चुनौती को अवसर में बदलते हुए और अधिक मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा.