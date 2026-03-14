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केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले- आजादी के बाद 60-65 वर्षों में संस्कृति को सबसे अधिक नुकसान हुआ

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित 'भारत की विश्व विरासत और राजस्थान' प्रदर्शनी के उद्घाटन किया.

Union Minister Gajendra Shekhawat
प्रदर्शनी का अवलोकन करते मंत्री शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 14, 2026 at 9:31 PM IST

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जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हजारों वर्षों तक चले विदेशी आक्रमणों और लगभग दो सौ साल की अंग्रेजी गुलामी के दौरान भारत की संस्कृति और परंपराओं को जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक क्षति आजादी के बाद के 60-65 वर्षों में हुई. हालांकि अब देश एक नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा है और अदम्य जिजीविषा के बल पर भारत एक बार फिर मजबूती से खड़ा होने के लिए तैयार है.

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित 'भारत की विश्व विरासत और राजस्थान' प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को शनिवार को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत आज अपनी सांस्कृतिक पहचान और विरासत को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस दौर में राष्ट्रीय अभिलेखागार और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़े आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)

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करोड़ों दस्तावेजों का डिजिटलीकरण: शेखावत ने कहा कि देश के अभिलेखागारों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदों के बीच हुए सरकारी पत्राचार के साथ-साथ निजी पत्रों के भी करोड़ों पृष्ठ सुरक्षित हैं. इन दस्तावेजों को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि ये केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अमूल्य धरोहर हैं. शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सरकार ने इन दस्तावेजों के संरक्षण के लिए व्यापक डिजिटलीकरण कार्यक्रम शुरू किया है. उनके अनुसार यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटलीकरण अभियान है, जिसके तहत प्रतिदिन लाखों पृष्ठों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है. इससे न केवल सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित हो रही है, बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं.

Union Minister Gajendra Shekhawat
प्रदर्शनी में शामिल दस्तावेज (ETV Bharat Jodhpur)

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ज्ञान भारत मिशन: केंद्रीय मंत्री ने भारत की प्राचीन पांडुलिपि परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में हजारों वर्षों से विद्वानों ने ताड़पत्र, भोजपत्र, पेड़ों की छाल और रेशमी कपड़ों पर ज्ञान को लिपिबद्ध किया. ये पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखी गई हैं और भारत की बौद्धिक विरासत की अनमोल निधि हैं. उन्होंने कहा कि इस धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार ने ज्ञान भारत मिशन शुरू किया है. शेखावत ने कहा, 'इस मिशन के तहत पांडुलिपियों और दस्तावेजों को कंप्यूटर-पठनीय बनाया जा रहा है, ताकि भारत का ज्ञान विश्व समुदाय के लिए सुलभ हो सके. इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जा रही है, जिसके माध्यम से 22 भारतीय भाषाओं में सामग्री को पढ़ने और अनुवाद करने की सुविधा विकसित की जा रही है.'

राजस्थान की स्थापत्य कला का अद्भुत संगम: राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहायक निदेशक डॉ. देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में राजस्थान के सभी अंचलों—मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती की समृद्ध विरासत को दर्शाया गया है. यहाँ की बावड़ियों, किलों और महलों की गाथाओं को चित्रों और अभिलेखों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस आयोजन के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता करवाई गई थी, जिसमें 16 प्रतिभागियों को चयनित किया गया था.

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