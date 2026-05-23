ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री वैष्णव बोले-राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की अपार संभावनाएं, इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन तेज

जयपुर : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ा हिस्सेदार बनने की अपार संभावनाएं हैं. देश इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते दो साल में 450 फैक्ट्रियों की स्थापना की राह खुली है. केंद्रीय मंत्री वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उद्योग प्रतिनिधियों के साथ सीएमओ में शनिवार को अहम मंथन हुआ. इसमें राज्य में निवेश, रोजगार सृजन, नई तकनीक, सेमीकंडक्टर नीति और उद्योग विस्तार पर चर्चा हुई.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत एक वर्ष में 75 फैक्ट्रियां स्वीकृत हो चुकी हैं. केंद्र सरकार ने योजना का बजट बढ़ाया है. उन्होंने निवेशकों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने का आह्वान किया. बोले, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जो खुद सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर रहे हैं. 76 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है.

पढ़ें:राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का समापन : अश्विनी वैष्णव बोले- AI डिजिटल क्रांति के समान है

भिवाड़ी में पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर : सीएम ने कहा कि राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में शुरू किया गया. 50 एकड़ में विकसित परिसर में प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा. अब तक 20 कंपनियों से 1,200 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए जा चुके हैं. सीएम ने कहा कि राजस्थान का ट्रिपल-एस फैक्टर—सिलिका, स्किल और सोलर, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वरदान साबित होगा. सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की. राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के जरिए उद्योगों को वित्तीय और आधारभूत मदद दे रहे हैं. केंद्र सरकार की स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य सरकार अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी और टर्म लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दे रही है.