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केंद्रीय मंत्री वैष्णव बोले-राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की अपार संभावनाएं, इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन तेज

राजस्थान को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का बड़ा हब बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिल कर काम कर रही है.

CM Bhajanlal welcoming Union Minister Vaishnaw
केंद्रीय मंत्री वैष्णव का स्वागत करते सीएम भजनलाल (Photo Courtesy: CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 8:37 PM IST

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जयपुर : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ा हिस्सेदार बनने की अपार संभावनाएं हैं. देश इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. बीते दो साल में 450 फैक्ट्रियों की स्थापना की राह खुली है. केंद्रीय मंत्री वैष्णव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उद्योग प्रतिनिधियों के साथ सीएमओ में शनिवार को अहम मंथन हुआ. इसमें राज्य में निवेश, रोजगार सृजन, नई तकनीक, सेमीकंडक्टर नीति और उद्योग विस्तार पर चर्चा हुई.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत एक वर्ष में 75 फैक्ट्रियां स्वीकृत हो चुकी हैं. केंद्र सरकार ने योजना का बजट बढ़ाया है. उन्होंने निवेशकों से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने का आह्वान किया. बोले, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जो खुद सेमीकंडक्टर का उत्पादन कर रहे हैं. 76 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है.

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भिवाड़ी में पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर : सीएम ने कहा कि राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में शुरू किया गया. 50 एकड़ में विकसित परिसर में प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ चिप का उत्पादन होगा. अब तक 20 कंपनियों से 1,200 करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए जा चुके हैं. सीएम ने कहा कि राजस्थान का ट्रिपल-एस फैक्टर—सिलिका, स्किल और सोलर, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए वरदान साबित होगा. सरकार ने राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की. राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के जरिए उद्योगों को वित्तीय और आधारभूत मदद दे रहे हैं. केंद्र सरकार की स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य सरकार अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी और टर्म लोन पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दे रही है.

जेपीएमआईए बनेगा सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान : मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और कांकाणी क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम डेवलपमेंट से जुड़ी इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक वातावरण तैयार किया जाएगा. भिवाड़ी, नीमराणा और कोटपूतली जैसे औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत सप्लाई चेन का लाभ प्रदान करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को और प्रभावी बना रही है. भूमि आवंटन से लेकर परियोजना स्वीकृति तक की प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से तय समय सीमा में पूरी की जा रही हैं. राज्य को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर अग्रणी भूमिका निभाएगा.

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निवेशकों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं : उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन का आधार बन चुका है. OSAT और ATMP इकाइयों के लिए राज्य सरकार बिजली शुल्क छूट, स्टांप ड्यूटी राहत, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज अनुदान तथा ग्रीन उपायों पर रीइम्बर्समेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर कस्टमाइज्ड पैकेज भी दिया जाएगा.

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