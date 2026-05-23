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युवाओं को नियुक्ति पत्र: रोजगार अब घोषणा नहीं, सरकार का मिशन - केंद्रीय मंत्री शेखावत

केंद्रीय मंत्री बोले, देशभर में 47 जगह 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले. यह केवल नौकरी नहीं, लाखों परिवारों के सपनों की पूर्ति है.

Minister Shekhawat handing over an appointment letter to a young woman at a job fair.
रोजगार मेले में युवती को नियुक्ति पत्र थमाते मंत्री शेखावत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 2:08 PM IST

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जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का भारत केवल बदल नहीं रहा, बल्कि तेज गति से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस परिवर्तन के सबसे बड़े सहभागी देश के युवा हैं. रोजगार मेले केवल नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, संघर्षों और वर्षों की तपस्या के साकार होने का उत्सव है.

जोधपुर में 19वें रोजगार मेले में शेखावत ने कहा, देशभर के 47 जगह एक साथ हो रहे कार्यक्रमों में लगभग 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं. यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की आकांक्षाओं की जीत है, जिन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कठिन संघर्ष किया. सामान्य परिवारों से आने वाले युवाओं के माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य बनाने के लिए अनेक त्याग करते हैं. युवाओं की सफलता के पीछे उनकी माताओं की अनगिनत प्रार्थनाएं और परिवारों का संघर्ष छिपा होता है. शेखावत ने कहा कि केंद्रीय विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

Guests at the 19th Job Fair in Jodhpur
जोधपुर में 19वें रोजगार मेले में अतिथि (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जयपुर में रोजगार मेला: केंद्रीय मंत्री ने 460 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र

रोजगार अब सरकार का मिशन: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रोजगार सृजन को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है. अब तक 18 रोजगार मेलों से देशभर में 12 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. एक समय ऐसा था, जब सरकारी भर्तियों में वर्षों लग जाते थे. प्रक्रियाओं पर सवाल उठते थे, लेकिन अब पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को समय पर अवसर मिल रहे हैं.आज नियुक्ति पाने वाली पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है. उसे उस कालखंड में काम का अवसर मिल रहा है, जब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है. वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि आज 25-27 वर्ष की आयु में सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले युवा अगले दो दशकों तक भारत के परिवर्तन के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे.

एआई और डिजिटल युग के लिए तैयार रहें: मंत्री शेखावत ने तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों और तकनीकी बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन का है. आने वाले वर्षों में परिवर्तन की गति और अधिक तेज होगी, इसलिए युवाओं को निरंतर सीखते रहने और स्वयं को नई तकनीकों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है. युवा पूरे सेवाकाल में खुद को बेहतर बनाने और नई क्षमताएं विकसित करने का संकल्प लें.उन्होंने प्रधानमंत्री की आईगॉट और कर्मयोगी जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण और अपस्किलिंग के अवसर उपलब्ध करा रही है.

पढ़ें:युवाओं को नियुक्ति पत्र: शेखावत बोले- युवा न सिर्फ रोजगार प्राप्त करने वाले, बल्कि सृजन करने वाले भी बनें

युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत: उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसकी सबसे बड़ी ताकत देश की युवा आबादी है. भारत आज स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स का देश बन चुका है. महिलाएं भी हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, डीआरएम अनुराग त्रिपाठी सहित अधिकारी उपस्थित थे.

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UNION MINISTER GAJENDRA SINGH
19वां रोजगार मेला
19TH EMPLOYMENT FAIR IN JODHPUR

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